Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अतीक अहमद की गर्भवती पत्नी को एंबुलेंस ड्राइवर ने अस्पताल से पहले ही उतारा, कीचड़ से सनी जमीन पर बेटी को द‍िया जन्‍म

    By Prashant Kumar Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 10:33 PM (IST)

    माफिया अतीक अहमद की गर्भवती पत्नी को एम्बुलेंस ड्राइवर ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही उतार दिया। परिणामस्वरूप, महिला को कीचड़ से सनी जमीन पर अपनी बेटी को जन्म देना पड़ा। यह घटना स्वास्थ्य सेवाओं की घोर लापरवाही को उजागर करती है और मानवता को शर्मसार करने वाली है।

    prefferd source google
    Hero Image

    न्यू पीएचसी बरौंधा का निरीक्षण करते हुए सीएमओ डॉ. सी एल वर्मा।

    जागरण संवाददाता, ड्रमंडगंज/हलिया (मीरजापुर)। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने न्यू पीएचसी बरौंधा में गर्भवती महिला के कीचड़ सनी जमीन पर बीते 27 अक्टूबर की रात बेटी को जन्म देने के मामले काे गंभीरता से लिया है। उन्होंने सीएमओ से 24 घंटे के अंदर घटना की जांच कर उसकी रिपोर्ट मांगी है। जिसके बाद बुधवार को सीएमओ सीएल वर्मा न्यू पीएचसी बरौंधा पहुंचकर मामले की जांच की। इस दौरान न्यू पीएचसी बरौंधा में तैनात चिकित्साधिकारी डॉ. रविराज अनुपस्थित पाए गए। सीएमओ ने लेबर रूम, महिला व पुरुष वार्ड का निरीक्षण कर अस्पताल परिसर में बेहतर साफ सफाई के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देशित किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बीते 27 अक्टूबर की रात क्षेत्र के कोठी खुर्द गांव निवासी अतीक अहमद की पत्नी अरवी बानो को घर पर प्रसव पीड़ा शुरू होने पर पति अतीक अहमद ने 102 एंबुलेंस सेवा पर फोन किया। जिसके बाद घर पर एंबुलेंस आई और गर्भवती महिला को लेकर न्यू पीएचसी बरौंधा रवाना हुई। जहां न्यू पीएचसी के गेट के सामने नेशनल हाईवे 135 पर एंबुलेंस कर्मियों ने महिला को उतार दिया। अस्पताल में ले जाने के दौरान महिला ने कीचड़ सनी जमीन पर बेटी को जन्म दे दिया।

    मामले की जानकारी होने पर स्टाफ नर्स माया ने जच्चा-बच्चा को तुरंत अस्पताल में भर्ती किया। प्रसूता के पति अतीक अहमद ने एंबुलेंस कर्मियों पर प्रसव से कराह रही पत्नी को नेशनल हाइवे पर उतारने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने लगा।

    इसकी जानकारी होने पर बुधवार को सीएमओ डॉ. सीएल वर्मा ने न्यू पीएचसी बरौंधा पहुंचकर स्टाफ नर्स माया, स्वास्थ्य कर्मियों और एंबुलेंस के चालक और ईएमटी से पूछताछ कर मामले की जांच की। स्टाफ नर्स माया ने बताया कि जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।

    न्यू पीएचसी बरौंधा में एएनएम और वार्ड ब्वाय की नियुक्ति न होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। न्यू पीएचसी बरौंधा में चिकित्साधिकारी के अलावा एक फार्मासिस्ट दो एलटी व एक स्टाफ नर्स की तैनाती है। स्टाफ नर्स माया ने बताया कि एएनएम की तैनाती नही होने से अस्पताल में प्रसव का भी कार्य करना पड़ता है। अस्पताल में दाई और सफाईकर्मी की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता है।

    एंंबुलेंस चालक ने नौकरी का हवाला देकर प्रसूता के पति का बनाया दूसरा वीडियो

     

    प्रसूता के पति अतीक अहमद ने बताया कि बुधवार को एंबुलेंस चालक घर आए थे। कहा कि नौकरी चली जाएगी और बयान देने के लिए कहा। अतीक अहमद ने बताया कि मैंने दबाव में आकर बयान बदल दिया था। वहीं इस संबंध में 102 एंबुलेंस सेवा के चालक विनोद यादव ने बताया कि बुधवार को प्रसूता अरवी बानो के पति अतीक अहमद का बयान लेने के लिए उनके घर पर गया था।



    एंबुलेंस चालक के बचाव में उतरे कर्मी

     


    प्रसूता के पति अतीक अहमद का एक वीडियो सामने आया है कि एंबुलेंस चालक के बचाव में कुछ कर्मी उनके घर पहुंचकर यह दबाव बनाया कि चालक की नौकरी खतरे में न पड़े इसलिए उसके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। सारादोष स्टाफ नर्स के ऊपर थोपा जा रहा है। काबिले गौर बात यह है कि प्रसूता को पायलट द्वारा अस्पताल के बाहर ही उतार दिया गया। जिसके बाद प्रसव पीड़ा से कराहती प्रसूता को अस्पताल परिसर में ही बच्ची पैदा हो गई। जांच के दौरान मौके पर फार्मासिस्ट दशरथ पटेल एलटी प्रमोद कुमार स्टाफ नर्स माया लैब टेक्नीशियन नागेंद्र कुमार मिश्र मौजूद रहे।