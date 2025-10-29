जागरण संवाददाता, ड्रमंडगंज/हलिया (मीरजापुर)। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने न्यू पीएचसी बरौंधा में गर्भवती महिला के कीचड़ सनी जमीन पर बीते 27 अक्टूबर की रात बेटी को जन्म देने के मामले काे गंभीरता से लिया है। उन्होंने सीएमओ से 24 घंटे के अंदर घटना की जांच कर उसकी रिपोर्ट मांगी है। जिसके बाद बुधवार को सीएमओ सीएल वर्मा न्यू पीएचसी बरौंधा पहुंचकर मामले की जांच की। इस दौरान न्यू पीएचसी बरौंधा में तैनात चिकित्साधिकारी डॉ. रविराज अनुपस्थित पाए गए। सीएमओ ने लेबर रूम, महिला व पुरुष वार्ड का निरीक्षण कर अस्पताल परिसर में बेहतर साफ सफाई के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देशित किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बीते 27 अक्टूबर की रात क्षेत्र के कोठी खुर्द गांव निवासी अतीक अहमद की पत्नी अरवी बानो को घर पर प्रसव पीड़ा शुरू होने पर पति अतीक अहमद ने 102 एंबुलेंस सेवा पर फोन किया। जिसके बाद घर पर एंबुलेंस आई और गर्भवती महिला को लेकर न्यू पीएचसी बरौंधा रवाना हुई। जहां न्यू पीएचसी के गेट के सामने नेशनल हाईवे 135 पर एंबुलेंस कर्मियों ने महिला को उतार दिया। अस्पताल में ले जाने के दौरान महिला ने कीचड़ सनी जमीन पर बेटी को जन्म दे दिया।

मामले की जानकारी होने पर स्टाफ नर्स माया ने जच्चा-बच्चा को तुरंत अस्पताल में भर्ती किया। प्रसूता के पति अतीक अहमद ने एंबुलेंस कर्मियों पर प्रसव से कराह रही पत्नी को नेशनल हाइवे पर उतारने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने लगा।

इसकी जानकारी होने पर बुधवार को सीएमओ डॉ. सीएल वर्मा ने न्यू पीएचसी बरौंधा पहुंचकर स्टाफ नर्स माया, स्वास्थ्य कर्मियों और एंबुलेंस के चालक और ईएमटी से पूछताछ कर मामले की जांच की। स्टाफ नर्स माया ने बताया कि जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।

न्यू पीएचसी बरौंधा में एएनएम और वार्ड ब्वाय की नियुक्ति न होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। न्यू पीएचसी बरौंधा में चिकित्साधिकारी के अलावा एक फार्मासिस्ट दो एलटी व एक स्टाफ नर्स की तैनाती है। स्टाफ नर्स माया ने बताया कि एएनएम की तैनाती नही होने से अस्पताल में प्रसव का भी कार्य करना पड़ता है। अस्पताल में दाई और सफाईकर्मी की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता है।





एंंबुलेंस चालक ने नौकरी का हवाला देकर प्रसूता के पति का बनाया दूसरा वीडियो प्रसूता के पति अतीक अहमद ने बताया कि बुधवार को एंबुलेंस चालक घर आए थे। कहा कि नौकरी चली जाएगी और बयान देने के लिए कहा। अतीक अहमद ने बताया कि मैंने दबाव में आकर बयान बदल दिया था। वहीं इस संबंध में 102 एंबुलेंस सेवा के चालक विनोद यादव ने बताया कि बुधवार को प्रसूता अरवी बानो के पति अतीक अहमद का बयान लेने के लिए उनके घर पर गया था।