मीरजापुर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

जागरण संवाददाता, हलिया (मीरजापुर) । क्षेत्र के एक गांव निवासी आरोपित रामपाल को स्थानीय पुलिस ने बुधवार को अहुगी कला नहर के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसआई अच्छे लाल यादव अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे। इसी बीच आरोपित अदवा कालोनी की ओर रहा था कि पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपित के खिलाफ गांव की ही एक महिला ने पिछले शुक्रवार को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इस संबंध में वरिष्ठ उप निरीक्षक श्याम लाल ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।