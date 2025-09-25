Language
    मीरजापुर के एपेक्स आयुर्वेद कॉलेज मारपीट मामले में दो छात्र गिरफ्तार, डांडिया विवाद में हुई थी मारपीट

    By Gurupreet Singh Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 04:32 PM (IST)

    चुनार के एपेक्स आयुर्वेद कॉलेज में 21 सितंबर को हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने दो आरोपित छात्रों को गिरफ्तार किया है। इन पर बीएमएस के छात्र संस्कार गुप्ता और आयुष राज को पीटने का आरोप है। डांडिया खेलने के विवाद में सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों को पीटा था।

    पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

    जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर)। चुनार कोतवाली अंतर्गत समसपुर स्थित एपेक्स आयुर्वेद कालेज में बीते 21 सितंबर को हुए मारपीट प्रकरण में पुलिस ने गुरुवार को दो आरोपित छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर बीएमएस के छात्र संस्कार गुप्ता और आयुष राज की पिटाई करने का आरोप है। जिसमें संस्कार गंभीर रूप से घायल होकर वेंटिलेटर पर जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है।

    कोतवाल विजयशंकर सिंह ने बताया कि वह एसआई अभयराज पाल, राजेश रमण राय और राजकरन सिंह के साथ दरगाह शरीफ मोड़ पर मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक कर रहे थे। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एपेक्स कालेज मारपीट मामले में वांछित विशाल और तेज प्रताप यादव कहीं भागने की फिराक में दुर्गाजी मोड़ पर खड़े हैं।

    पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में एक ने अपना नाम विशाल पुत्र श्रीकांत पांडेय निवासी बस्तरा पांडेय, लालगंज मीरजापुर और दूसरे ने तेज प्रताप यादव पुत्र सच्चे लाल यादव निवासी सरौली उगापुर, औराई-भदोही बताया। दोनों ने पुलिस के सामने वारदात में शामिल होने की बात कबूल की। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया।

    गौरतलब है कि 21 सितंबर को कालेज मैदान में डांडिया खेलने को लेकर हुए विवाद में आरोपित छात्रों ने संस्कार गुप्ता और आयुष राज पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया था। इस हमले में संस्कार को सिर में गंभीर चोट लगी और तबियत बिगड़ने पर उसे वाराणसी में भर्ती कराया गया, जहां वह वेंटिलेटर पर है। इस घटना के बाद बुधवार को आक्रोशित छात्रों के दो गुटों में झड़प हो गई थी। जिसमें कोतवाल ने आरोपितों की गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया था।