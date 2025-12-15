कांशीराम आवास कॉलोनी में अवैध कब्जाधारियों पर प्रशासन का एक्शन, एक सप्ताह में आवास खाली करने का अल्टीमेटम

जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर)। चुनार के दुर्गाजी मोड़ पर शहरी गरीबों के लिए बनाए गए कांशीराम आवासों में अवैध रूप से कब्जा जमाए लोगों पर सोमवार को प्रशासन ने सख्त रूख अपनाया है। एसडीएम न्यायिक चुनार व प्रभारी पीओ डूडा मीरजापुर अजीत कुमार के नेतृत्व में नपा परिषद चुनार, पुलिस व प्रशासन की टीम पहुंची और अवैध रूप से रह रहे लोगों को एक सप्ताह के भीतर आवास खाली करने की अंतिम चेतावनी दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

करीब दो दशक पूर्व बसपा सरकार में कांशीराम शहरी गरीब कल्याण योजना के तहत दुर्गाजी रोड पर 14 ब्लाकों में 168 आवास बनवाए गए थे, जिनका अभी तक आवंटन नहीं हुआ है। इनमें पिछले कई वर्षों से लोग अवैध रूप से रहने लगे और कई आवासों में ताला डालकर अवैध कब्जा भी कर रखा है।

दर्जनों आवास खोवा मंडी के व्यापारियों के अवैध गोदाम बने हुए हैं। दो अक्टूबर को भाजपा जिला महामंत्री हरिशंकर सिंह ने प्रभारी मंत्री नंदगोपाल नंदी को चुनार की कांशीराम आवास कालोनियों में वर्षों से अवैध रूप से रह रहे लोगों से आवास खाली कराने के लिए पत्रक दिया था।

पत्रक में उन्होंने इन अवैध कब्जाधारियों की नगर की राजनीति में एक बड़ी भूमिका बताते हुए इन्हें नगर पालिका परिषद चुनाव में भाजपा की हार का एक प्रमुख भी बताया था। इसके प्रभारी मंत्री के निर्देश पर प्रशासनिक मशीनरी हरकत में आई।

सोमवार को कांशीराम कालोनी में इस प्रकार के अवैध कब्जाधारियों पर प्रशासन के सख्त रुख के बाद वहां रह रहे लोगों में अफरातफरी मच गई। एसडीएम न्यायिक के साथ ईओ चुनार विजय कुमार यादव, एसआई लालमणि यादव, चौकी प्रभारी चकगंभीरा हरिशंकर यादव पहुंचे।