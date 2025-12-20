कोहरे के दौरान सड़क किनारे बड़े वाहन खड़े करने पर चालकों पर होगी कार्रवाई, बरतें ये सावधानियां

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। कोहरे के दौरान हाइवे किनारे अब किसी ने बड़ा वाहन खड़ा किया तो उस पर कार्रवाई होगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर पेट्रोलिंग की जाएगी। जो भी वाहन सड़क पर खड़ा मिला तो उसका चालान किया जाएगा या सीज करने की कार्रवाई की जाएगी।

पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि चालक मीरजापुर-रीवां नेशनल हाइवे 135 व एनएचआई मीरजापुर-प्रयागराज मार्ग 35 तथा मीरजापुर-सोनभद्र मार्ग, चुनार-वारणसी, मीरजापुर-औराई मार्ग सहित अन्य हाइवे किनारे व ढाबों के सामने अपने वाहनों को खड़ा कर देते है। बैंक लाइट भी नहीं जलाते है।

कोहरे के चलते यह वाहन पीछे से आने वाले वाहनों को दिखाई नहीं देते है। इससे उसमें जाकर टकरा जाते है। इससे उसमें सवार लोगाें की जान चली जा रही है। वहीं कई घायल हो जा रहे है। इस पर रोक लगाने के लिए पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा वाहनों पर रिफलेक्टर टेप लगाया जाएगा।