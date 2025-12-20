Language
    कोहरे के दौरान सड़क किनारे बड़े वाहन खड़े करने पर चालकों पर होगी कार्रवाई, बरतें ये सावधानियां

    By Prashant Kumar Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:43 PM (IST)

    मीरजापुर में कोहरे के दौरान सड़क किनारे बड़े वाहन खड़े करने पर चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने चालकों से सावधानी बरतने और यातायात निय ...और पढ़ें

    कोहरे के दौरान सड़क किनारे बड़े वाहन खड़े करने पर चालकों पर होगी कार्रवाई।

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। कोहरे के दौरान हाइवे किनारे अब किसी ने बड़ा वाहन खड़ा किया तो उस पर कार्रवाई होगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर पेट्रोलिंग की जाएगी। जो भी वाहन सड़क पर खड़ा मिला तो उसका चालान किया जाएगा या सीज करने की कार्रवाई की जाएगी।

    पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि चालक मीरजापुर-रीवां नेशनल हाइवे 135 व एनएचआई मीरजापुर-प्रयागराज मार्ग 35 तथा मीरजापुर-सोनभद्र मार्ग, चुनार-वारणसी, मीरजापुर-औराई मार्ग सहित अन्य हाइवे किनारे व ढाबों के सामने अपने वाहनों को खड़ा कर देते है। बैंक लाइट भी नहीं जलाते है।

    कोहरे के चलते यह वाहन पीछे से आने वाले वाहनों को दिखाई नहीं देते है। इससे उसमें जाकर टकरा जाते है। इससे उसमें सवार लोगाें की जान चली जा रही है। वहीं कई घायल हो जा रहे है। इस पर रोक लगाने के लिए पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा वाहनों पर रिफलेक्टर टेप लगाया जाएगा।

    वाहनों पर रिफलेक्टर लगाए जा रहे

    कोहरे के दौरान होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए वाहनों पर रिफलेक्टर लगाने का काम किया जा रहा है। वाहन चालकों को जागरूक भी किया जा रहा।

    कोहरे के दौरान यह बरतें सावधानी

    • कोहरे के दौरान अपने-अपने वाहनों आगे और पीछे पीली रंग की लाइट लगवाए, जिससे आगे पीछे से आने वाले वाहन दिखाई दें।
    • नेशनल व स्टेट हाइवे पर चलते समय अपने वाहन की स्पीड 30 से 40 के बीच रखें।
    • आगे चलने वाले वाहनों से कम से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें।
    • रात को जरूरी हो तभी सफर करें अन्यथा किसी होटल या ढाबे पर रूक जाए।
    • घटना होने पर तत्काल 112 नंबर व 108 नंबर पर काल करें।
    • शराब पीकर कभी भी या कोहरे के दौरान वाहन नहीं चलाए।

    क्या कहते हैं अधिकारी

    एनएचआई व स्टेट हाइवे पर बड़े वाहन खड़ा करने पर अब कार्रवाई की जाएगी। इसलिए चालक अपने वाहनों को सड़क से नीचे उतारकर ही खड़ा करें जिससे आने जाने वाले वाहन उससे नहीं टकराए। इस पर रोक लगाने के लिए हाइवे पर पेेट्रोलिंग बढाई जाएगी। -रणजीत तिवारी, यातायात प्रभारी मीरजापुर।