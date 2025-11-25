Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मीरजापुर के स्‍कूल में ले जाकर तीन साल की बच्ची के साथ किशोर ने किया दुष्‍कर्म, मामला दर्ज

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:12 PM (IST)

    इस मामले में पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मासूम का मेडिकल परीक्षण करवाया है। इसके बाद पाक्सो व दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपित को न्यायालय में भेजा जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बच्ची के चीखने की आवाज विद्यालय के रास्ते से जा रहे साइकिल सवार दो बच्चों को सुनाई दी तो प्रकरण सामने आया।

    जागरण संवाददाता, पड़री (मीरजापुर)। पड़री थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार की सुबह प्राथमिक विद्यालय में एक किशोर ने तीन साल की बच्ची को बहला फुसला कर दुष्‍कर्म कि‍या। इस दौरान बच्ची के चीखने की आवाज विद्यालय के रास्ते से जा रहे साइकिल सवार दो बच्चों को सुनाई दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बच्‍ची की आवाज को सुनने के बाद बच्चों ने विद्यालय में जाकर देखा तो किशोर बच्ची को छोड़कर कपड़ा पहनने लगा। जिसपर दोनों बच्चों ने इसकी जानकारी बच्ची के घर पर जाकर परिजनों को दिया।

    जानकारी होने के बाद परिजन बच्ची को लेकर पड़री थाने पहुंच गए और इसकी सूचना पड़री पुलिस को दी। वही पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मासूम का मेडिकल परीक्षण करवाया है। इसके बाद पाक्सो व दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपित को न्यायालय में भेजा जा रहा है।

    इस संबंध में थाना प्रभारी अजीत कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार की सुबह तीन साल की बच्ची के साथ दुष्‍कर्म का मामला प्रकाश में आया है। बाल अभियोग पंजीकृत कर बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया, वहीं आरोपी को न्यायालय भेज दि‍या गया है।