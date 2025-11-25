जागरण संवाददाता, पड़री (मीरजापुर)। पड़री थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार की सुबह प्राथमिक विद्यालय में एक किशोर ने तीन साल की बच्ची को बहला फुसला कर दुष्‍कर्म कि‍या। इस दौरान बच्ची के चीखने की आवाज विद्यालय के रास्ते से जा रहे साइकिल सवार दो बच्चों को सुनाई दी।

बच्‍ची की आवाज को सुनने के बाद बच्चों ने विद्यालय में जाकर देखा तो किशोर बच्ची को छोड़कर कपड़ा पहनने लगा। जिसपर दोनों बच्चों ने इसकी जानकारी बच्ची के घर पर जाकर परिजनों को दिया। जानकारी होने के बाद परिजन बच्ची को लेकर पड़री थाने पहुंच गए और इसकी सूचना पड़री पुलिस को दी। वही पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मासूम का मेडिकल परीक्षण करवाया है। इसके बाद पाक्सो व दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपित को न्यायालय में भेजा जा रहा है।