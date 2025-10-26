Language
    50 साल के व्यक्ति ने घर में घुसकर 9 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म, छठ पूजा से लौटी मां को रोते हुए बताई पूरी बात

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 10:27 PM (IST)

    कटरा कोतवाली क्षेत्र में 50 वर्षीय व्यक्ति ने पड़ोसी की नौ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किया। छठ पूजन से लौटी मां को बच्ची ने रोते हुए घटना बताई। मां ने मोहल्ले वालों को सूचना दी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया।

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। कटरा कोतवाली के एक मोहल्ले में मुस्लिम समुदाय के 50 वर्षीय व्यक्ति ने पड़ोसी के घर में घुसकर उसकी नौ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किया। शाम को डाला छठ के पूजन घाट से लौटी मां को देख बालिका रोते हुए घटना की जानकारी दी। मां ने घटना की जानकारी माेहल्ले के लोगों को दी तो वह आक्रोशित हो गए और आरोपित को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग करते हुए हंगामा करने लगे।

    मौके पर पहुंचे कटरा कोतवाल वैद्यनाथ सिंह ने लोगों को शांत कराया। पिता की तहरीर पर आरोपित पर दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट सहित अन्य आरोप में मुदकमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा है।

    बताया गया कि बालिका अपने घर में तीन वर्षीय बहन के साथ थी। उसके दादा मोहल्ले में कहीं गए हुए थे। मां व पिता डाला छठ का पूजा करने के लिए वेदी बनाकर गंगा घाट पर गए थे। इसी बीच मोहल्ले में ही दूसरे समुदाय का कपड़ा सीलने वाला दर्जी बालिका के घर में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित वहां से फरार हो गया। गंगा घाट से लौटी मां ने बेटी को रोते हुए देखा तो कारण पूछने लगी। पीड़िता ने घटना के बारे में बताया तो उसने स्वजन व मोहल्ले के लोगों को जानकारी दी।

    50 वर्षीय एक व्यक्ति ने नौ वर्षीय बालिका के घर में घुसकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है। -सोमेन बर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक।