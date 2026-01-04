दो मेला स्पेशल समेत त्रिवेणी एक्सप्रेस रद, लेट चल रही दिल्ली से आने वाली ये गाड़ियां
माघ मेला के दूसरे दिन मीरजापुर में दो मेला स्पेशल और त्रिवेणी एक्सप्रेस (15075) रद कर दी गईं। कोहरे के कारण दिल्ली से आने वाली कई ट्रेनें भी निर्धारित ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मीरजापुर। माघ मेला के दूसरे दिन रविवार को अत्यधिक भीड़ न होने के कारण दो मेला स्पेशल ट्रेन समेत लखनऊ जाने वाली त्रिवेणी एक्सप्रेस (15075) रद रही। वहीं कोहरे के चलते प्रतिदिन चलने वाली कुछ अन्य ट्रेनें भी निर्धारित समय से विलंबित रही।
बताया कि दिल्ली से आने वाली अधिकतर गाड़ियां विलंब से आ रही है। इसके कारण यात्रियों को परेशानी हुई। वहीं एक सिकंदराबाद-दानापुर (12791/92) ट्रेन का रूट डायवर्जन होने के कारण वाराणसी के बजाए मीरजापुर में रुकने के बाद आगे के लिए रवाना हुई।
नई दिल्ली से इस्लामाबाद को जाने वाली मगध एक्सप्रेस (20802) सुबह सात बजकर 38 मिनट से पौने पांच घंटे विलंबित रही।
इसी तरह आनंद विहार से पुरी का जाने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस (12802) सुबह के आठ बजकर दस मिनट से साढ़े चार घंटे और दिल्ली से कामाख्या जाने वाली ब्रह्मपुत्र मेल (15657) नौ बजकर दस मिनट से साढे तीन घंटे लेट रही।
वहीं दूसरी तरफ माघ मेले के दौरान चलने वाली प्रयागराज से पीडीडीयू को जाने वाली मेला स्पेशल (00201) और चुनार से इटारसी वाली चुनार-इटारसी एक्सप्रेस (11274) रद रही। बताया गया कि यह चुनार-इटारसी एक्सप्रेस मीरजापुर के बजाए छिवकी से चली है।
