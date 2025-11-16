युवकों ने ट्रांसपोर्टर के कर्मचारियों से की मारपीट, मारपीट करने की सीसीटीवी फुटेज वायरल

जागरण संवाददाता, मेरठ। ट्रांसपोर्टर के कर्मचारियों के साथ युवकों ने लाठी डंडों से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई। सूचना पर टीपी नगर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी की। मारपीट का सीसीटीवी इंटनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

परिवार के साथ रहते हैं दोनों



दिल्ली चुंगी पर सत्यम और शिवम अपने परिवार के साथ रहते है। उनका ट्रांसपोर्ट नगर में विन जर्नल के नाम से ट्रांसपोर्ट का काम है। सत्यम ने बताया कि वह सुबह अपने ट्रांसपोर्ट के कार्यालय पर बैठे हुए थे। इसी दौरान परतापुर के कुंडा गांव का रहने वाला प्रशांत पास में वेज बिरयानी की दुकान पर गया था।

इस दौरान वहां पर पड़ोस में रहने वाले एक युवक से किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि मोलू शर्मा और रितिक अपने दस साथियों के साथ लाठी डंडे लेकर आए और प्रशांत की पिटाई कर दी। घटना के बाद आरोपित फरार हो गए।