युवकों ने ट्रांसपोर्टर के कर्मचारियों से की मारपीट, मारपीट करने की सीसीटीवी फुटेज वायरल
ट्रांसपोर्टर के कार्यालय में कुछ युवकों ने कर्मचारियों पर लाठी-डंडों से हमला किया और जान से मारने की धमकी दी। सूचना मिलने पर टीपी नगर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। घटना का सीसीटीवी फुटेज इंटरनेट पर वायरल हो गया। मारपीट की यह घटना दिल्ली चुंगी स्थित विन जर्नल नामक ट्रांसपोर्ट कार्यालय में हुई, जहां सत्यम और शिवम अपने परिवार के साथ रहते हैं।
जागरण संवाददाता, मेरठ। ट्रांसपोर्टर के कर्मचारियों के साथ युवकों ने लाठी डंडों से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई। सूचना पर टीपी नगर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी की। मारपीट का सीसीटीवी इंटनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।
परिवार के साथ रहते हैं दोनों
दिल्ली चुंगी पर सत्यम और शिवम अपने परिवार के साथ रहते है। उनका ट्रांसपोर्ट नगर में विन जर्नल के नाम से ट्रांसपोर्ट का काम है। सत्यम ने बताया कि वह सुबह अपने ट्रांसपोर्ट के कार्यालय पर बैठे हुए थे। इसी दौरान परतापुर के कुंडा गांव का रहने वाला प्रशांत पास में वेज बिरयानी की दुकान पर गया था।
इस दौरान वहां पर पड़ोस में रहने वाले एक युवक से किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि मोलू शर्मा और रितिक अपने दस साथियों के साथ लाठी डंडे लेकर आए और प्रशांत की पिटाई कर दी। घटना के बाद आरोपित फरार हो गए।
इंटरनेट मीडिया पर मारपीट करने का सीसीटीवी फुटेज प्रसारित हो रहा है। उसके बाद ट्रासपोर्टर एकत्र होकर थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा कर दिया। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है।
