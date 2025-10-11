मेरठ में नशे के आदी युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, मवाना। फलावदा के गांव पिलौना में एक युवक ने सरकारी स्कूल में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। स्कूल में शव लटका देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

पिलौना निवासी 27 वर्षीय अविवाहित युवक सुमित पुत्र राजेंद्र नशे का आदी था। वह गुरुवार की रात्रि करीब 11 बजे घर से निकला था। उसने गांव के ही प्राथमिक स्कूल में जाकर दो पेड़ों के बीच लगे बिस्तर की चादर से लटककर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार सुबह छह बजे जिम करने स्कूल पहुंचे गांव के युवाओं ने जब शव लटका देखा तो गांव में हड़कंप मच गया।