मेरठ में नशे के आदी युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस
उत्तर प्रदेश के पिलौना में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण अभी तक अज्ञात है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही आत्महत्या के कारणों का पता चल पाएगा।
जागरण संवाददाता, मवाना। फलावदा के गांव पिलौना में एक युवक ने सरकारी स्कूल में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। स्कूल में शव लटका देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।
पिलौना निवासी 27 वर्षीय अविवाहित युवक सुमित पुत्र राजेंद्र नशे का आदी था। वह गुरुवार की रात्रि करीब 11 बजे घर से निकला था। उसने गांव के ही प्राथमिक स्कूल में जाकर दो पेड़ों के बीच लगे बिस्तर की चादर से लटककर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार सुबह छह बजे जिम करने स्कूल पहुंचे गांव के युवाओं ने जब शव लटका देखा तो गांव में हड़कंप मच गया।
मौके पर भीड़ एकत्र हो गई। गांव के पूर्व प्रधान सुशील ने फोन से थाना प्रभारी को सूचना दी। थाना प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह मयफोर्स मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
थाना प्रभारी ने बताया कि युवक अविवाहित था और नशे का आदी था। स्वजन के मुताबिक वह अक्सर घर से गायब रहता था। वह परिवार में चार भाइयों में तीसरे नंबर का था। थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया है। इस संबंध में थाने पर कोई तहरीर नहीं दी गई है। शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है।
