    4500 रुपये के लिए युवक की निर्मम हत्या, पहले शराब पिलाई फिर हथौड़े से कूच डाला सिर

    By Nitesh Srivastava Edited By: Nitesh Srivastava
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 01:38 PM (IST)

    बिहार में 4500 रुपये के विवाद में एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। आरोपी ने पहले युवक को शराब पिलाई, फिर हथौड़े से उसका सिर कूच डाला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना जिले में बढ़ते अपराध की ओर इशारा करती है।

    Hero Image

    पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपित। जागरण

    जागरण संवाददाता, मवाना (मेरठ)। परीक्षितगढ़ क्षेत्र के पसवाड़ा निवासी सोहित की हत्या उधार दिए 4500 रुपए के लिए की थी। पुलिस ने हत्यारोपित समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर शनिवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। बकौल हत्यारोपित रुपये मांगने उसके घर पहुंचा तो उसकी मां ने अभद्रता की थी। उसका प्रतिशोध में हत्या की थी।

    थाना प्रभारी परीक्षितगढ़ विजय राय ने बताया कि परीक्षितगढ़ क्षेत्र के पसवाड़ा निवासी सोहित मलिक पुत्र सुदेशपाल से निखिल उर्फ निक्की पुत्र सुनील निवासी ग्राम अमरपुर थाना किठौर ने 4500 रुपये उधार लिए थे। सोहित 24 अगस्त को अपने रुपये लेने के लिए निखिल के घर पर गया और उसकी मां से तकादा किया। उसने रुपये देने से मना कर दिया था और अभद्रता भी की थी।

    26 अगस्त को निखिल सोहित के घर पर पहुंचा और उसे बुलाकर ले गया। अपने घर पर पहले उसे शराब पिलायी और नशे में होने पर उसे अमरपुर थाना क्षेत्र किठौर के जंगल में बाग स्थित नलकूप की छत पर ले गया और हथोडे से सिर पर वार करके हत्या कर दी थी। सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मृतक के स्वजन ने थाने पर हत्यारोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी थी।

    हत्यारोपित निखिल को सन्नी उर्फ शेखर उर्फ घोला पुत्र सुक्रमपाल निवासी ग्राम मोरना थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा अपने घर पर अभियुक्त को बचाने के उद्देश्य से अपने घर पर शरण दी गयी। पुलिस ने हत्यारोपित व उसे शरण देने वाले सन्नी को अल्लीपुर आलमपुर मोड़ मेरठ रोड से शुक्रवार रात गिरफ्तार किया गया है। दोनों गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हे जेल भेज दिया गया।