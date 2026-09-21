CM योगी ने दिया राष्ट्र प्रथम का मंत्र, बोले- व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा राष्ट्र

जागरण संवाददाता, मेरठ। भाजपा के पश्चिमी यूपी के शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को संगठन की जमीनी ताकत मजबूत करने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा राष्ट्र होना चाहिए। कार्यकर्ताओं से हर बूथ की समीक्षा, प्रभावी टीम और पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारी तय करने के साथ एक-एक परिवार तक पहुंच बनाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने यूपी में एक्सप्रेसवे, नमो भारत, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में हुए बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश की पहचान बदली है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से इस बदलाव को जनता तक पहुंचाने और राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया। कहा कि राजनीति में ‘मेरा क्या’ की जगह ‘मैं अपने देश के लिए क्या करता हूं’ का भाव होना चाहिए। उनके अनुसार व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा राष्ट्र है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया।

योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में हुए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि यूपी की पहचान अब एक्सप्रेसवे, नमो भारत, मेडिकल कॉलेज, वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट और औद्योगिक विकास से हो रही है। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, दिल्ली-मेरठ नमो भारत और क्षेत्र में विकसित हो रहे विभिन्न प्रोजेक्टों को उन्होंने बदलते पश्चिमी यूपी की तस्वीर से जोड़ा।

उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को भी वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में काम किया जा रहा है। मेरठ की रेवड़ी, हापुड़ के पापड़ और मुजफ्फरनगर के गुड़ का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग से रोजगार और कारोबार के अवसर बढ़ेंगे।