BJP अध्यक्ष नितिन नवीन ने युवाओं को दिलाए 3 संकल्प; युवा वर्ग को केवल देश का भविष्य नहीं, मौजूदा ताकत बताया

जागरण संवाददाता, मेरठ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को सुभारती विश्वविद्यालय स्थित मांगल्य आडिटोरियम में युवाओं से संवाद किया। उन्होंने युवाओं को केवल भविष्य की उम्मीद बताने के बजाय देश की मौजूदा ताकत बताया।

कहा कि दुनिया में बड़े बदलाव हमेशा युवाओं के कंधों पर सवार होकर हुए हैं। आज भारत के पास करोड़ों युवाओं की शक्ति है और यही ताकत देश की वैश्विक पहचान को नई ऊंचाई दे रही है। अंतरिक्ष से लेकर स्टार्टअप और खेल से लेकर तकनीक तक भारतीय युवा अपनी क्षमता का लोहा मनवा रहे हैं।

स्वामी विवेकानंद के विचार का उल्लेख करते हुए कहा कि 100 ऊर्जावान और निष्ठावान युवा देश का भाग्य बदल सकते हैं। आज भारत के पास करोड़ों युवाओं की ताकत है। यही युवा भारत की वैश्विक स्थिति को लगातार मजबूत कर रहे हैं। अंतरिक्ष, स्टार्टअप सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश की नई पहचान बन रही है।

मेरठ के हुनर की दुनिया में पहचान नितिन नवीन ने मेरठ के खेल उद्योग और यहां के हुनर को भी युवाओं के सामने रखा। कहा कि खेल नगरी मेरठ का हुनर क्रिकेट बैट, हॉकी स्टिक, बैडमिंटन रैकेट और बॉक्सिंग ग्लव्स के रूप में दुनिया तक पहुंच रहा है। भारत से निर्यात होने वाली खेल सामग्री में मेरठ की हिस्सेदारी करीब 25 प्रतिशत है।

250 करोड़ रुपये की लागत से मेरठ में निर्माणाधीन प्रदेश के पहले मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय ने भी अपना पहला सत्र शुरू कर दिया है। इससे युवाओं को खेल प्रतिभा को और निखारने का अवसर मिलेगा।कहा कि सरकार युवाओं के लिए अवसर और मंच तैयार कर सकती है, लेकिन उस मंच पर प्रदर्शन युवाओं को ही करना होगा।