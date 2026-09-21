BJP अध्यक्ष नितिन नवीन ने युवाओं को दिलाए 3 संकल्प; युवा वर्ग को केवल देश का भविष्य नहीं, मौजूदा ताकत बताया
Nitin Naveen: भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मेरठ में युवाओं से संवाद कर उन्हें देश की वर्तमान शक्ति बताया। ...और पढ़ें
HighLights
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मेरठ में युवाओं से संवाद किया।
उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे, नमो भारत जैसी परियोजनाओं का किया उल्लेख।
जागरण संवाददाता, मेरठ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को सुभारती विश्वविद्यालय स्थित मांगल्य आडिटोरियम में युवाओं से संवाद किया। उन्होंने युवाओं को केवल भविष्य की उम्मीद बताने के बजाय देश की मौजूदा ताकत बताया।
कहा कि दुनिया में बड़े बदलाव हमेशा युवाओं के कंधों पर सवार होकर हुए हैं। आज भारत के पास करोड़ों युवाओं की शक्ति है और यही ताकत देश की वैश्विक पहचान को नई ऊंचाई दे रही है। अंतरिक्ष से लेकर स्टार्टअप और खेल से लेकर तकनीक तक भारतीय युवा अपनी क्षमता का लोहा मनवा रहे हैं।
स्वामी विवेकानंद के विचार का उल्लेख करते हुए कहा कि 100 ऊर्जावान और निष्ठावान युवा देश का भाग्य बदल सकते हैं। आज भारत के पास करोड़ों युवाओं की ताकत है। यही युवा भारत की वैश्विक स्थिति को लगातार मजबूत कर रहे हैं। अंतरिक्ष, स्टार्टअप सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश की नई पहचान बन रही है।
मेरठ के हुनर की दुनिया में पहचान
नितिन नवीन ने मेरठ के खेल उद्योग और यहां के हुनर को भी युवाओं के सामने रखा। कहा कि खेल नगरी मेरठ का हुनर क्रिकेट बैट, हॉकी स्टिक, बैडमिंटन रैकेट और बॉक्सिंग ग्लव्स के रूप में दुनिया तक पहुंच रहा है। भारत से निर्यात होने वाली खेल सामग्री में मेरठ की हिस्सेदारी करीब 25 प्रतिशत है।
250 करोड़ रुपये की लागत से मेरठ में निर्माणाधीन प्रदेश के पहले मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय ने भी अपना पहला सत्र शुरू कर दिया है। इससे युवाओं को खेल प्रतिभा को और निखारने का अवसर मिलेगा।कहा कि सरकार युवाओं के लिए अवसर और मंच तैयार कर सकती है, लेकिन उस मंच पर प्रदर्शन युवाओं को ही करना होगा।
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प्रदेश में एक्सप्रेसवे, नमो भारत और मेरठ मेट्रो जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस यात्रा के असली नायक प्रदेश के युवा हैं। उन्होंने युवाओं से अपनी प्रतिभा को सही दिशा देने और अवसरों का उपयोग करने का आह्वान किया।
नितिन नवीन ने कहा कि जब युवा सोचता है तो देश आगे बढ़ता है और जब युवा संकल्प लेता है तो नए युग का निर्माण होता है। संवाद के दौरान युवाओं ने भी अपनी जिज्ञासाएं और सवाल रखे, जिन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुलकर चर्चा की।
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युवाओं को दिलाए तीन संकल्प
- राष्ट्र प्रथम : पढ़ाई, नौकरी, व्यापार या समाजसेवा, हर काम में यह विचार रहे कि इससे देश को क्या हासिल होगा।
- अनुशासन और निरंतरता : अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, भटकाव से बचें और लक्ष्य पर लगातार ध्यान केंद्रित करें।
- सामाजिक समरसता : समाज में भाईचारा, स्वच्छता और सकारात्मक बदलाव के लिए काम करें तथा एकजुट होकर समाज को बांटने वाली ताकतों का मुकाबला करें।
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