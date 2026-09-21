मेरठ में नितिन नवीन का खास अंदाज में स्वागत, कहीं बुलडोजर से डाली गई माला तो कहीं बजाए ढोल-नगाड़े

जागरण संवाददाता, मेरठ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के मेरठ आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत खास और अलग-अलग अंदाज में किया। काशी टोल प्लाजा पर उनका स्वागत खास चर्चा का विषय रहा। यहां बुलडोजर को फूलों से सजाकर खड़ा किया गया था।

नितिन नवीन के पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने उनका फूलों की माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया। इसके बाद शहर में कई स्थानों पर उनका ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। कार्यकर्ता हाथों में पार्टी के झंडे लेकर पहुंचे और नारेबाजी के बीच उनका अभिनंदन किया। स्वागत स्थलों पर काफी देर तक उत्साह का माहौल बना रहा।