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पश्चिमी यूपी के सियासी तापमान को भांपने मेरठ पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और CM योगी आदित्यनाथ

By Sanjeev Kumar Jain Edited By: Praveen Vashishtha
Published: Mon, 21 Sep 2026 11:52 AM (IST)

Nitin Naveen Meerut visit: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगठनात्मक दौरे पर मेरठ पहुंचे हैं। ...और पढ़ें

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जागरण संवाददाता, मेरठ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सोमवार को संगठनात्मक दौरे पर मेरठ पहुंचे हैं। मंगलवार को वह सहारनपुर प्रस्थान करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी हैं। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के काशी टोल प्लाजा पर पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया।

यहां से वह सुभारती विश्वविद्यालय के मांगल्य आडिटोरियम में करीब 2,000 युवाओं से संवाद करने के लिए पहुंच गए हैं। इस कार्यक्रम में वह युवाओं से रोजगार, स्टार्टअप, राजनीति में भागीदारी और क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

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इसी विश्वविद्यालय परिसर में बने पंडाल में दोपहर 1:45 बजे आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में, पश्चिम क्षेत्र के 19 संगठनात्मक जिलों और 71 विधानसभा क्षेत्रों के करीब 4,800 शक्ति केंद्र संयोजकों और मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक होगी। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए प्रस्थान कर जाएंगे।

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राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष शाम 6 बजे मेरठ-रुड़की रोड बाइपास स्थित होटल ब्रावुरा में पश्चिम क्षेत्र के पदाधिकारियों और इसके उपरांत जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। रात्रि प्रवास के बाद, 22 सितंबर को सुबह 8 बजे इसी होटल में वह मेरठ क्षेत्र के प्रबुद्धजनों एवं समाज के विशिष्ट लोगों के साथ संवाद करेंगे। सुबह 9 बजे औघड़नाथ मंदिर में पूजा-अर्चना के पश्चात वह सहारनपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

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