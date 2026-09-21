मेरठ-रूड़की हाईवे पर आज इन वाहनों को नहीं मिलेगी एंट्री, CM योगी के कार्यक्रम को लेकर मेरठ में बदला ट्रैफिक रूट

जागरण संवाददाता, मेरठ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी व सीएम योगी आदित्यनाथ के सोमवार को होने वाले कार्यक्रम के मद्देनजर मेरठ-रूड़की हाईवे पर भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। इस दौरान वैकल्पिक मार्ग से ही भारी वाहन जा सकेंगे।