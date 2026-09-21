धर्म और क्रांति पथ से कार्यकर्ता की चौखट तक पहुंचेंगे नवीन, पश्चिम क्षेत्र के दौरे में चुनावी रणनीति तय करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। संगठनात्मक बैठकों के जरिये भाजपा नई चुनावी जमीन बनाने में जुटी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले दौरे में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन नई भावनात्मक जमीन तैयार करेंगे। वह मेरठ में एतिहासिक औघड़नाथ मंदिर और सहारनपुर में सिद्धपीठ श्री शाकंभरी देवी मंदिर में पूजा पाठ करने के साथ ही इंडियन नेशनल आर्मी शहीद स्मारक व उपवन में अमर बलिदानियों को श्रद्धासुमन भी अर्पित करेंगे, वहीं अगले दिन एक कार्यकर्ता के घर भोजन कर बड़ा संदेश देंगे।

वह युवा और बौद्धिक सम्मेलन से जहां मुद्दों की नब्ज पकड़ेंगे, वहीं संगठन के पूर्व और अनुभवी पदाधिकारियों से संवाद कर चुनावी रणनीति को धार देंगे। पश्चिम यूपी में गन्ना किसान, जाट-गुर्जर, जयन्त-अखिलेश की जुबानी जंग, टिकैत की किसान पंचायत व ध्रुवीकरण का मुद्दा खदबदाने लगा है।

नवीन ने पश्चिम यूपी को लेकर दिल्ली में होमवर्क किया है। वह चुनावी सफलता की संभावनाओं की जमीन मजबूत करते आगे बढ़ेंगे। पहले दिन 21 सितंबर को नितिन मेरठ पहुंचेंगे। 11:30 बजे सुभारती विश्वविद्यालय के मांगल्य प्रेक्षागृह में युवा सम्मेलन को संबोधित कर उनका मनोविज्ञान समझने का प्रयास करेंगे। दोपहर पौने दो बजे इसी परिसर में भाजपा शक्ति केंद्र सम्मेलन (पश्चिम क्षेत्र) को संबोधित करेंगे।

दोपहर बाद नवीन पश्चिम क्षेत्र के पूर्व पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों व कार्यकर्ताओं के साथ विशेष बैठकें कर पश्चिम की धड़कन समझने का प्रयास करेंगे। दूसरे दिन 22 सितंबर को नवीन मेरठ में प्रबुद्धजन के साथ संवाद बैठक करेंगे। औघड़नाथ के मंदिर में दर्शन-पूजन के बाद सहारनपुर में दोपहर एक बजे कार्यकर्ता के घर भोजन करेंगे।