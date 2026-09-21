मेरठ में CM से मिलने का समय नहीं मिलने पर भड़के अधिवक्ता, बस रोकने पर पुलिस से तीखी नोकझोंक

जागरण संवाददाता, मेरठ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्ताओ को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट का समय नहीं मिला। इससे नाराज अधिवक्ताओं ने कचहरी के बाहर जाम लगाया। इस दौरान पुलिस ने उनकी बस को रोक दिया। अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा किया। उनकी पुलिस ने नोंकझोंक हुई।

इससे पूर्व रविवार को मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज कुमार शर्मा एवं महामंत्री परवेज आलम ने बताया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट खंडपीठ की स्थापना की मांग काफी समय से है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। इसलिए विरोध किया जाएगा। इसके लिए अधिवक्ताओं से 21 सितंबर को सुबह साढ़े 10 बजे मेरठ बार एसोसिएशन के पंडित नानक चंद सभागार में अधिक से अधिक संख्या में एकत्र होने का आह्वान किया गया।