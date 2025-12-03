30 सेकेंड में पी गया ढाई लीटर पानी!... और रिकार्ड बन गया, खरखौदा के तरुण ने किया यह कारनामा 

संवाद सूत्र, जागरण, खरखौदा (मेरठ)। प्रतिदिन नए-नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और पुराने टूट भी रहे हैं। कस्बा निवासी तरुण त्यागी (40) वर्षीय भी एक रिकॉर्ड कायम करने का दावा किया है। तरुण ने 30 सेकेंड में ढाई लीटर पानी पीकर गुरुग्राम में वर्ल्ड वाइड बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराया है। मार्केटिंग हेड संजना ने उसे प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। दावा किया गया है कि यह विश्व रिकॉर्ड बना है।

तरुण बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ाई करने के बाद कस्बे में ही पेस्टिसाइड की दुकान चलाता है। तरुण का दावा है कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है और एक दिन में करीब 28 लीटर पानी पी सकता है। उसने यह रिकार्ड गुरुग्राम मे पहुंचकर वर्ल्ड वाइड बुक आफ रिकार्ड में दर्ज कराया।

तरुण का दावा है कि उसने ढाई लीटर पानी बिना रुके हुए 30 सेकेंड में पीकर रिकार्ड बनाया। वर्ल्ड वाइड बुक के अधिकारियों का कहना है कि ढाई लीटर पानी पीने का रिकॉर्ड मलेशिया निवासी सलीम के नाम 34.17 सेकंड का है। तरुण का कहना है कि वह एक लीटर पानी 9 सेकेंड में पी सकता है, जबकि एक लीटर पानी 13 सेकेंड में पीने का रिकॉर्ड भारत के ही गणेश परजी कुटे के नाम है।