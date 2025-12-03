Language
    30 सेकेंड में पी गया ढाई लीटर पानी!... और रिकार्ड बन गया, खरखौदा के तरुण ने किया यह कारनामा 

    By Pramod Tyagi Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 02:04 PM (IST)

    मेरठ के खरखौदा निवासी तरुण त्यागी ने 30 सेकंड में ढाई लीटर पानी पीकर वर्ल्ड वाइड बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराया। बीएससी एग्रीकल्चर स्नातक तरुण का दावा है ...और पढ़ें

    वर्ल्ड वाइड बुक में रिकॉर्ड दर्ज होने के बाद तरुण त्यागी को सम्मानित करतीं मार्केटिंग हेड संजना। सौ. स्वयं

    संवाद सूत्र, जागरण, खरखौदा (मेरठ)। प्रतिदिन नए-नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और पुराने टूट भी रहे हैं। कस्बा निवासी तरुण त्यागी (40) वर्षीय भी एक रिकॉर्ड कायम करने का दावा किया है। तरुण ने 30 सेकेंड में ढाई लीटर पानी पीकर गुरुग्राम में वर्ल्ड वाइड बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराया है। मार्केटिंग हेड संजना ने उसे प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। दावा किया गया है कि यह विश्व रिकॉर्ड बना है।

    तरुण बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ाई करने के बाद कस्बे में ही पेस्टिसाइड की दुकान चलाता है। तरुण का दावा है कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है और एक दिन में करीब 28 लीटर पानी पी सकता है। उसने यह रिकार्ड गुरुग्राम मे पहुंचकर वर्ल्ड वाइड बुक आफ रिकार्ड में दर्ज कराया।

    तरुण का दावा है कि उसने ढाई लीटर पानी बिना रुके हुए 30 सेकेंड में पीकर रिकार्ड बनाया। वर्ल्ड वाइड बुक के अधिकारियों का कहना है कि ढाई लीटर पानी पीने का रिकॉर्ड मलेशिया निवासी सलीम के नाम 34.17 सेकंड का है। तरुण का कहना है कि वह एक लीटर पानी 9 सेकेंड में पी सकता है, जबकि एक लीटर पानी 13 सेकेंड में पीने का रिकॉर्ड भारत के ही गणेश परजी कुटे के नाम है।

    तरुण त्यागी का यह भी दावा है कि वह आधा लीटर पानी मात्र 5 सेकेंड में पी सकता है। जबकि भारत के ही आर विगीश ने 7.5 सेकेंड में इतना पानी पिया है। तरुण के ये रिकॉर्ड वर्ल्ड वाइड बुक में दर्ज किये गए है। यह रिकॉर्ड वर्ल्ड बाइक बुक के इंटरनेट मीडिया के पेज पर अपलोड किया गया है। मार्केटिंग हेड संजना नहीं बताया कि तरुण त्यागी के इस रिकार्ड को वर्ल्ड वाइड बुक में जल्द प्रकाशित किया जाएगा। खरखौदा पहुंचने पर मंगलवार को कस्बे के लोगों ने फूल माला पहनकर तरुण त्यागी का स्वागत किया।