सोशल मीडिया पर पहले महिला से की दोस्ती, फिर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर वीडियो कर दी वायरल

    By Lokesh Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 08:20 PM (IST)

    इंटरनेट मीडिया पर युवक ने एक युवती से दोस्ती की। शादी का झांसा दे अपने चंगुल में फंसाया और उससे दुष्कर्म किया।इसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर प्रसारित कर दी। युवती ने घटना की रिपोर्ट थाना लिसाड़ी गेट पर दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं की। पीड़ित युवती ने एसएसपी से आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की।

    शादी का झांसा दे महिला से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित की

    जागरण संवाददाता, मेरठ। इंटरनेट मीडिया पर युवक ने एक युवती से दोस्ती की। शादी का झांसा दे अपने चंगुल में फंसाया और उससे दुष्कर्म किया।इसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर प्रसारित कर दी। युवती ने घटना की रिपोर्ट थाना लिसाड़ी गेट पर दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं की। पीड़ित युवती ने एसएसपी से आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की। एसएसपी ने एएसपी अंतरिक्ष जैन को घटना की जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया है।

    लिसाड़ी गेट थानाक्षेत्र की एक महिला ने बताया कि इंटरनेट पर आरोपित ने उसे फ्रेंड रिकवेस्ट भेजकर अपने जाल में फंसाया था। उससे शारीरिक संंबंध की उसने वीडियो बना ली। उसे पता चला कि युवक के अन्य युवती से भी संबंध है। उसने शादी करने को कहा।

    आरोप है, इस पर युवक ने अपनी दूसरी प्रेमिको उसकी अश्लील वीडियो सौंप दी। उसने इंटरनेट पर इसे प्रसारित कर दिया। उसे जानकारी हुई तो स्वजन को घटना की जानकारी दी। स्वजन उसे लेकर थाने गए और घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई।

    पुलिस ने कई दिन बीतने पर भी आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं की। एसएसपी डा. विपिन ताडा के आदेश पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर लिसाड़ी गेट योगेश चंद्र का कहना है कि साइबर सेल से पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। जल्द कार्रवाई की जाएगी।

    मंगलपांडे नगर से बच्चे की साइकिल चुराने का इंटरनेट पर वीडियो प्रसारित

    मंगलपांडे नगर निवासी सुधीर बालियान के घर के बाहर बेटे की साइकिल खड़ी थी। एक काली टी-शर्ट पहने युवक पहुंचा। उसने पहले घर के बाहर कई चक्कर लगाए। इसके बाद मौका पाते ही घर के अंदर घुसा और साइकिल लेकर फरार हो गया। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

    पाश कालोनी में हुई चोरी से लोग नाराज है। उन्होंने कहा कि कालोनी में लगातार चोरी हो रही है। उन्होंने इसकी सूचना मेडिकल थाना पुलिस को दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उधर, इंस्पेक्टर शीलेश कुमार ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से चोर की पहचान का का प्रयास किया जा रहा है।