मेरठ में बैल-बुग्गी के बीच फंसकर महिला घायल, इलाज के दौरान मौत

जागरण संवाददाता, मेरठ। थाना क्षेत्र के किनौनी गांव में खेत से अगोले (पशुओं का चारा) लेकर बैल-बुग्गी से घर लौट रही महिला दीवार व बुग्गी के बीच में फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गई। मेरठ के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई।

किनौनी गांव निवासी 55 वर्षीय कमलेश पत्नी स्व. महावीर पति की मौत के बाद दो बेटों के साथ स्वयं ही खेती किसानी का काम करती थीं। बीते सोमवार को वह खेत में गन्ने की छिलाई करने के बाद अगोले लेकर बैल-बुग्गी से घर लौट रही थीं। जैसे ही वह गांव में पहुंचीं।

तभी गली के बीच में बैल बिदक गया और बुग्गी लेकर भागने लगा। महिला ने बैल को रोकने का प्रयास किया तो अचानक बुग्गी ओर दीवार के बीच में फंस कर महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायल को स्वजन ने मेरठ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई।