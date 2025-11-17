Language
    मेरठ में बैल-बुग्गी के बीच फंसकर महिला घायल, इलाज के दौरान मौत

    By Anuj Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 04:35 PM (IST)

    मेरठ के किनौनी गांव में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। 55 वर्षीय कमलेश खेत से चारा लेकर बैल-बुग्गी से लौट रही थी, तभी बैल अनियंत्रित हो गया और वह बुग्गी और दीवार के बीच फंस गई। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने घटना से अनभिज्ञता जताई है।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। थाना क्षेत्र के किनौनी गांव में खेत से अगोले (पशुओं का चारा) लेकर बैल-बुग्गी से घर लौट रही महिला दीवार व बुग्गी के बीच में फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गई। मेरठ के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई।

    किनौनी गांव निवासी 55 वर्षीय कमलेश पत्नी स्व. महावीर पति की मौत के बाद दो बेटों के साथ स्वयं ही खेती किसानी का काम करती थीं। बीते सोमवार को वह खेत में गन्ने की छिलाई करने के बाद अगोले लेकर बैल-बुग्गी से घर लौट रही थीं। जैसे ही वह गांव में पहुंचीं।

    तभी गली के बीच में बैल बिदक गया और बुग्गी लेकर भागने लगा। महिला ने बैल को रोकने का प्रयास किया तो अचानक बुग्गी ओर दीवार के बीच में फंस कर महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायल को स्वजन ने मेरठ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई।

    स्वजन ने बिना कानूनी कार्रवाई के शव का गांव में अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं, थानाध्यक्ष अनुराग सिंह ने बताया कि उनकी जानकारी में ऐसी कोई घटना नही है। न ही किसी ने कोई तहरीर दी है। हालांकि घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होने से वीडियो रविवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने पर घटना की जानकारी हुई। मृतका के दो बच्चे हैं।