    महिला ने निगला जहरीला पदार्थ, सिपाही पर उत्पीड़न का आरोप... महिला खतरे से बाहर

    By Vinod Phogat Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 01:23 PM (IST)

    मेरठ के गंगानगर में एक महिला ने सिपाही पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए जहरीला पदार्थ निगल लिया। महिला के पति ने बताया कि एक युवक से विवाद के बाद सिपाही ...और पढ़ें

    मेडिकल कालेज अस्पताल में उपचाराधीन महिला। जागरण

    जागरण संवाददाता, मेरठ। गंगानगर थाना क्षेत्र के ओ-पाकेट निवासी एक महिला ने शुक्रवार शाम को जहरीला पदार्थ निगल लिया। महिला की हालत बिगड़ने पर आसपास के लोगों ने महिला को मेडिकल कालेज के अस्पताल में भर्ती कराया। महिला खतरे से बाहर है। महिला के पति ने थाने के एक सिपाही पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

    सीओ सदर देहात ने थाना प्रभारी को मामले की जांच के आदेश दिए है। गंगानगर ओ पाकेट निवासी पूनम पत्नी मनोज आइआइएमटी यूनिवर्सिटी के गेट नंबर तीन के पास चाय का ठेला लगाती है। महिला का पति दिल्ली में आटो चलाता है। वहीं, पूनम के बराबर में कालोनी में ही रहने वाली रेखा पत्नी मोनू खाने का ठेला लगाती है और पास में नितिन नामक युवक अंडे बेचता है। महिला के पति मनोज ने बताया कि करीब दो महीने पहले पूनम व नितिन के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था।

    नितिन ने पूनम से बदसलूकी कर दी थी। जिसके बाद महिला ने एसएसपी से शिकायत की थी। आरोप है कि नितिन अब गंगानगर थाने के एक सिपाही से मिलीभगत कर महिला का ठेला हटवाने का दबाव बनवा रहा है। सिपाही की धमकी से महिला ने तीन दिनों से ठेला नहीं लगाया। शुक्रवार को महिला ठेला लगाने पहुंची तो सिपाही ने उसे फिर से धमकी दे डाली। जिसके बाद महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया। सीओ सदर देहात शिव प्रताप सिंह का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। जांच कराने के बाद दोषी पर कार्रवाई की जाएगी।