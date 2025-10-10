महिला ने सिपाही पर लगाया शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप, CO को ऑडियो रिकॉर्डिंग देकर खोला ये बड़ा राज

जागरण संवाददाता, मेरठ। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की महिला ने सीओ दौराला के हमराह पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। मामले की जांच सीओ ब्रह्मपुरी सौम्या अस्थाना को दी गई है। सिपाही ने महिला से बातचीत की एक आडियो भी सीओ को सौंपी है। घटना के बाद सिपाही छुट्टी लेकर चला गया है।



सीओ दौराला के हमराह सिपाही एक साल पहले ब्रह्मपुरी में तैनात था। उसी दौरान महिला के एक रिश्तेदार को पुलिस उठाकर थाने लेकर आ गईं थी। तभी से महिला ने सिपाही से बातचीत शुरू कर दी थी। महिला ने एसएसपी को शिकायत कर आरोप लगाया कि शादी का झांसा देकर सिपाही उसके साथ दुष्कर्म कर चुका है।

अब शादी से किया मना अब शादी करने से इन्कार कर रहा है। महिला ने सिपाही पर दबाव बनाया। उसने अपना स्थानांतरण कंकरखेड़ा थाने में करा लिया था। वहां से सीओ दौराला के हमराह बन गया। महिला की शिकायत पर सीओ ब्रह्मपुरी सौम्या अस्थाना को मामले की जांच के आदेश दिए गए। सीओ ने बताया कि महिला की शिकायत पर पहले भी दोबारा जांच हो चुकी है।

उक्त जांच में महिला ने लिखकर दे दिया था कि वह कोई कार्रवाई नहीं चाहती है। सिपाही ने जांच के दौरान सीओ को एक आडियो भी दी है, जिसमें महिला और सिपाही बातचीत कर रहे है। सीओ का कहना है कि पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है।