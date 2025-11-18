तीन शादी कर चुकी महिला ने चौथी के लिए युवक को प्रेमजाल में फंसाया...पोल खुली तो दे रही यह धमकी

जागरण संवाददाता, मेरठ। एक युवक ने पहले से तीन शादी कर चुकी महिला पर प्रेमजाल में फंसाकर चौथी शादी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार, जब उसने विरोध किया तो महिला ने दहेज के मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर रकम हड़पना शुरू कर दिया। रकम देने से मना करने पर अब महिला उसके खिलाफ झूठे प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराने के प्रयास में लगी है। युवक ने एसएसपी कार्यालय में शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है।

बता दें कि पिंकी नामक यह महिला कुछ दिन पहले बच्चों को लेकर एसएसपी आफिस के सामने सड़क पर धरने पर बैठ गई थी। उसने युवक पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। लोहियानगर थाना क्षेत्र के गांव काजीपुर निवासी अमित भड़ाना ने बताया कि वर्ष 2023 में उसकी मुलाकात गाजियाबाद निवासी पिंकी से हुई थी। पिंकी ने बताया था कि उसके पति व माता-पिता की मौत हो चुकी है। कुछ समय बाद महिला ने शादी का प्रस्ताव रखा। उसने स्वजन के विरोध के बावजूद महिला से कोर्ट मैरिज कर ली।