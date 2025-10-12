पत्नी शिक्षिका और पति दिल्ली पुलिस में हैडकांस्टेबल...थाने जा पहुंचा मामला, यह रही वजह

जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ) : पति और पत्नी दोनों की सरकारी नौकरी, फिर भी दहेज की मांग को लेकर मामला पल्लवपुरम थाने में जा पहुंचा। शिक्षिका पत्नी ने दिल्ली पुलिस में अपने हैडकांस्टेबल पति, लघु सिंचाई विभाग में कार्यरत ससुर समेत अन्य ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व मारपीट की धाराओं में शुक्रवार को केस दर्ज कराया है। पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में रुड़की रोड स्थित कृष्णा नगर निवासी सुजाता आनंद ने दर्ज कराए गए मामले में बताया कि वह सहारनपुर में देवबंद के पास मेघराजपुर के प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका है। सुजाता की शादी कंकरखेड़ा में शिवलोकपुरी निवासी गौरव मोहन पुत्र वेदपाल सिंह से हुई थी। ससुर वेदपाल सिंह लघु सिंचाई विभाग मेरठ में कार्यरत हैं। गौरव मोहन दिल्ली पुलिस में हैडकांस्टेबल/वायरलैस आपरेटर है।

सुजाता के मुताबिक शादी में करीब 55 लाख रुपये खर्च पिता जगदीश सिंह ने खर्च किए थे। आरोप है कि शादी के बाद स्कार्पियो गाड़ी और 25 लाख रुपये की डिमांड होने लगी। आरोप है कि विरोध करने पर सुजाता के साथ मारपीट की जाने लगी। कई बार दोनों पक्षों के बीच मीटिंग भी हुई, मगर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आठ अगस्त 2025 को पीड़िता सुजाता अपने मायके आई गई। जिसके बाद सुजाता ने पल्लवपुरम थाने में तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने पति गौरव मोहन, ससुर वेदपाल, सास निर्मला, देवर पंकज, विपुल व हरि सिंह, मामी गीता व अनीता के खिलाफ नामजद केस दर्ज हुआ है। इंस्पेक्टर रमेश चंद्र शर्मा का कहना है कि आरोपित पति दिल्ली पुलिस में हैडकांस्टेबल वायरलैस आपरेटर है, पति समेत अन्य ससुरालियों के खिलाफ नामजद केस दर्ज है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।