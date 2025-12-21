TGT गृह विज्ञान परीक्षा: 'द वर्ल्ड आफ्टर गाजा' पुस्तक लेखक कौन है? मेरठ में 30 सेंटरों पर एग्जाम

राजेंद्र शर्मा, जागरण संवाददाता मेरठ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज की ओर से रविवार को हुई प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी यानी टीजीटी परीक्षा की पहली पाली में गृह विज्ञान विषय की परीक्षा हुई, जिसमें सामान्य अध्ययन विषय में कई चर्चित मुद्दों को और घटनाओं को लेकर सवाल पूछे गए। इनमें एक सवाल था हाल ही में लांच की गई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाज के लेखक कौन है। विकल्प के रूप में अरुंधति राय, चेतन भगत, पंकज मिश्रा व शशि थरूर के नाम दिए गए थे। सही उत्तर पंकज मिश्रा रहा।

मेरठ में परीक्षा के लिए बनाए 30 केंद्र

जिले में टीजीटी परीक्षा के लिए कुल 30 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुबह की पाली में जहां गृह विज्ञान की परीक्षा हुई वहीं, दूसरी पाली में दोपहर तीन से शाम 5 बजे तक वाणिज्य विषय की परीक्षा रखी गई है। सुबह की पाली में हुई गृह विज्ञान विषय की परीक्षा में सभी परीक्षा केंद्रों पर सघन चेकिंग के बाद ही केंद्रों पर प्रवेश दिया गया।

गृह विज्ञान विषय में आए 150 सवाल

प्रथम पाली में गृह विज्ञान विषय की परीक्षा हुई, जिसका समय सुबह 9 से लेकर 11 बजे तक रखा गया। टीजीटी परीक्षा में सामान्य अध्ययन के कुल 30 सवाल आए, जबकि गृह विज्ञान विषय के 120 सवाल रहे। परीक्षा में कुल 150 सवाल पूछे गए थे। सुबह की पाली में हुई परीक्षा में कई चर्चित सवाल पूछे गए। इनमें कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली स्नातक कादंबिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को कब संबोधित किया था। विकल्प के रूप में 1885, 1895, 1890 व 1900 दिया गया था। सही उत्तर 1890 रहा।

दूसरा सवाल था किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में निजता के अधिकार को मान्यता दी गई है। विकल्प के रूप में अनुच्छेद -19 अनुच्छेद-21 अनुच्छेद-22 व अनुच्छेद 20 दिया गया था। सही उत्तर अनुच्छेद -21 रहा। इग्नू की पहले कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया था तीसरा सवाल था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की पहली महिला कुलपति के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया। विकल्प के रूप में नजमा अख्तर, उमा कांजीजी लाल, राधा शर्मा व गौतमी शर्मा शामिल रहे। सही उत्तर प्रोफेसर उमा कांजीलाल रहा। चौथा सवाल था आइसीडीएस की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी। विकल्प के रूप में 1970, 1980, 1975 व 1985 दिए गए थे। सही उत्तर 1975 रहा। पांचवा सवाल था कि प्रतिवर्ष वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प के रूप में 7 अप्रैल, 22 मार्च, 20 मार्च व 2 अप्रैल की तिथियां दी गई थी। सही उत्तर 7 अप्रैल रहा। वहीं, जीवन काल की सबसे लंबी अवधि क्या है। शिशु काल, उत्तर बाल्यावस्था पूर्व बाल्यावस्था अवस्था व व्यस्कता दिए गए थे। सही उत्तर व्यस्कता रहा।



निगेटिव मार्किंग के कारण छोड़े सवाल मेरठ के पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज से गृह विज्ञान विषय की परीक्षा देकर निकली अभ्यर्थियों का कहना था कि पेपर आसान था। सामान्य अध्ययन व गृह विज्ञान विषय के सवाल आसान थे। उन्होंने बीएड में जो पढ़ा था, उसमें से भी काफी सवाल परीक्षा में आए हैं। लेकिन निगेटिव मार्किंग के कारण सवाल काम किए हैं। परीक्षा में कुल 150 सवाल आए थे, जिनमें से अधिकांश अभ्यर्थियों ने 130 तक ही सवाल किए हैं। उनका कहना था कि जिन सवाल में डाउट था वह छोड़ दिए गए हैं।