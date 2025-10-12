Language
    UPPSC 2025: अभ्यर्थियों के लिए सुबह छह बजे से नमो भारत ट्रेन, मेरठ में 42 केंद्र पर

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 12:37 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा मेरठ के 42 केंद्रों पर सकुशल संपन्न हुई। परीक्षा में समसामयिक मुद्दों, इतिहास और खेल से जुड़े प्रश्न पूछे गए। नकारात्मक अंकन के कारण अभ्यर्थियों ने कुछ प्रश्न छोड़ दिए। लखनऊ में सबसे अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। नमो भारत ट्रेन ने सुबह 6 बजे से अपनी सेवाएं शुरू की, जिससे अभ्यर्थियों को सुविधा मिली।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतकि तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही सुबह परीक्षा प्रारंभ होने पर मुख्य गेट पर ही सघन तलाशी लेने के बाद अभ्यर्थियों को केंद्र के अंदर प्रवेश किया गया।

    नमो भारत ट्रेन का भी सुबह 6 बजे से शुरू किया संचालन

     

    आयोग की परीक्षा के मद्देनजर नमो भारत ट्रेन ने भी रविवार को अपनी सेवाएं सुबह 6 से शुरू कर दीं, जबकि रविवार को 8 बजे से नमो ट्रेन सेवा का संचालन होता है। सुबह 6 बजे से नमों की सेवाएं शुरू होने से अभ्यर्थियों को काफी राहत मिली।

     

    मेरठ में 42 केंद्र

    जिले में पीएमश्री राजकीय इंटर कालेज बेगमपुल रोड व थापरनगर स्थित खालसा कन्या इंटर कालेज समेत कुल 42 केंद्र बनाए गए हैं।