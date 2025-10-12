UPPSC 2025: अभ्यर्थियों के लिए सुबह छह बजे से नमो भारत ट्रेन, मेरठ में 42 केंद्र पर

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा मेरठ के 42 केंद्रों पर सकुशल संपन्न हुई। परीक्षा में समसामयिक मुद्दों, इतिहास और खेल से जुड़े प्रश्न पूछे गए। नकारात्मक अंकन के कारण अभ्यर्थियों ने कुछ प्रश्न छोड़ दिए। लखनऊ में सबसे अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। नमो भारत ट्रेन ने सुबह 6 बजे से अपनी सेवाएं शुरू की, जिससे अभ्यर्थियों को सुविधा मिली।

