वेस्ट यूपी के जिले में दो जगह से टूट गई पेयजल लाइन, अब पानी की किल्लत होना तय

जागरण संवाददाता, मेरठ। वेस्टर्न कचहरी रोड पर होप अस्पताल के पास नाला निर्माण के दौरान व शिवाजी रोड पर शंकर आश्रम के समीप पेयजल लाइन टूटने से क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति ठप हो गई। लोग पानी के लिए तरस गए। लोगों ने नगर निगम कार्यालय में भी शिकायत की लेकिन रविवार होने से दफ्तर बंद रहा। देर शाम कुछ कर्मचारियों ने होप अस्पताल के पास तो लीकेज को ठीक किया लेकिन शिवाजी रोड पर अभी समस्या बरकरार है।



सीएम ग्रिड योजना के तहत वेस्टर्न कचहरी रोड पर नाला निर्माण और पानी की नई लाइन डालने का काम किया जा रहा है।



रविवार को होप अस्पताल के पास पाइप लाइन फट गई। इससे वेस्टर्न कचहरी रोड की कालोनियों में पानी की आपूर्ति ठप हो गई। पानी न आने से लोग रोजमर्रा के काम करने से भी परेशान हो गए। जल निगम की टीम ने मौके पर पहंंचकर इस लीकेज को सही किया पर कार्य धीमी गति से होने के कारण देर शाम आपूर्ति बहाल हुई।



शिवाजी रोड पर शंकर आश्रम के पास भी पाइप लाइन फट गई लेकिन यहां लाइन को सही नही किया गया। देर रात कैंट एमएमए अमित अग्रवाल ने इस बाबत नगर आयुक्त को फोन कर नाराजगी भी जताई, इसके बाद भी पाइप लाइन को सही नही किया। जिस कारण मोहनपुरी, विजय नगर, नंदन गार्डन आदि क्षेत्रों की जलापूर्ति ठप है। नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने बताया कि सोमवार को सुबह के समय यह पाइप लाइन सही करा दी जाएगी।