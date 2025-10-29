यूपी में SIR होने पर इन लोगों का वोटर लिस्ट से हट जाएगा नाम, BLO जब घर आएं तो आपको क्या करना है? पढ़िए

जागरण संवाददाता, मेरठ। चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश समेत कुल 12 राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) की घोषणा के साथ ही जिला प्रशासन ने भी मंगलवार से इसकी तैयारियां शुरू कर दीं। दिन भर दिल्ली और लखनऊ में बैठे चुनाव अधिकारियों के साथ आनलाइन बैठकों का दौर चला।

इसके बाद शाम में जिला प्रशासन ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके इस अभियान में सहयोग करने की अपील की। उनसे कहा कि सभी दल जल्द से जल्द बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करें ताकि कोई भी मतदाता सूची में शामिल होने से न छूट सके।

जिलाधिकारी ने इस दौरान बताया कि विशेष पुनरीक्षण के लिए सूची में अंकित प्रत्येक मतदाता को गणना फार्म बीएलओ घर जाकर उपलब्ध कराएगा। इस फार्म को जल्द से जल्द भरकर साक्ष्य के साथ वापस देना होगा। अन्यथा मतदाता सूची में नाम नहीं रहेगा। यदि नाम हट जाता है तो ऐसे मतदाता को नए मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने के लिए फार्म छह भरना होगा।



जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मंगलवार सुबह 12 राज्यों के अधिकारियों के साथ भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की आनलाइन बैठक में प्रतिभाग किया। दोपहर में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने आनलाइन बैठक करके एसआइआर की कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश दिए।

शाम को जिलाधिकारी डा. वी के सिंह ने अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके इस विशेष अभियान में मदद की अपील की। जिलाधिकारी ने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के लिए एक जनवरी 2003 को मतदाता सूची में दर्ज नामों को आधार बनाया जाएगा।

इसके बाद जो लोग मतदाता बने वे इन्हीं के संबंधी और स्वजन होंगे। इसका सत्यापन करके वास्तविक मतदाताओं की सूची तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) प्रत्येक मतदाता के घर पर पहुंचकर गणना फार्म उपलब्ध कराएगा।

इस गणना फार्म को मतदाता को भरकर जल्द से जल्द साक्ष्यों के साथ वापस देना होगा। इनके सत्यापन के बाद अनंतिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी। जो लोग फार्म जमा नहीं करेंगे उनके नाम मतदाता सूची में नहीं रहेंगे। जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे प्रत्येक बूथ पर अपने बूथ लेवल एजेंट तैनात करें।

उक्त एजेंट ही प्रत्येक मतदाता के गणना फार्म को भरवाकर वापस जमा कराने में मदद करेंगे। उन्होंने मतदाताओं को जागरूक करने की अपील भी उनसे की। एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा के नाम भी मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। बैठक में एडीएम प्रशासन सत्यप्रकाश सिंह, एसडीएम दीक्षा जोशी समेत विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे।



