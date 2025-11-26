Booth Day: मतदाताओं से भरे नहीं जा रहे, बीएलओ-सुपरवाइजर प्रपत्र भरवा नहीं पा रहे... काम कहीं आधा-कहीं अधूरा

जागरण संवाददाता, मेरठ। जिला प्रशासन हो या मतदाता, आजकल सभी एसआइआर को लेकर तनाव में हैं। प्रशासन को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में यह कार्य पूर्ण कराने की चुनौती है। वे बीएलओ और सुपरवाइजर पर दबाव बना रहे हैं। बीएलओ की अपनी समस्याएं हैं। उन्हें या तो मतदाता तलाशने पर भी नहीं मिल रहे या मतदाताओं के घरों पर ताला लगा मिल रहा है। ये अनुपस्थित मतदाता उनके लिए समस्या बने हैं। वहीं मतदाताओं का कहना है कि उनसे गणना प्रपत्र नहीं भरा जा रहा है। बीएलओ भी सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। यही कारण है कि एसआइआर के कार्य की गति नहीं बढ़ पा रही है। मंगलवार को प्रशासन ने बूथ डे घोषित कर सभी बीएलओ को बूथ पर मौजूद रहकर मतदाताओं की मदद करने और ज्यादा से ज्यादा गणना प्रपत्र वापस जमा करने का निर्देश दिया था। दैनिक जागरण टीम ने बूथों पर जाकर वहां का हाल जाना।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डोरली में मतदाताओं को समझाती मिली बीएलओ

रुड़की रोड पर कैंट विधानसभा क्षेत्र में रोशनपुर डोरली गांव स्थित कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय में तीन बूथ हैं। यहां दोपहर के समय मतदाताओं की खासी संख्या थी। बीएलओ बाला देवी और शोभा उन्हें फार्म भरने का तरीका समझा रहीं थी। दोनों बीएलओ ने बताया कि इस क्षेत्र में पिछले कुछ समय में नई कालोनियां बसी हैं। वर्ष 2003 में ये कालोनियां नहीं थी। बड़ी संख्या में यहां किरायेदार रहते थे जो यहां से कहीं दूसरी जगह चले गए। कुछ मकान बंद हैं, जिनमें ताला लगा है। यही कारण है कि गणना प्रपत्र नहीं भरे जा रहे हैं। बाला देवी ने अपने बूथ के 1122 मतदाताओं में से 415, जबकि शोभा ने 739 में से 345 प्रपत्र डिजिटलाइज्ड किए।

मतदाता नहीं आए तो बीएलओ पहुंच गए उनके घर

पल्लवपुरम में पी पाकेट स्थित हेरीटेज पब्लिक स्कूल में चार बूथ हैं। यहां बीएलओ सुबह ही पहुंच गए थे, लेकिन गणना प्रपत्र लेने और जमा कराने यहां नाममात्र मतदाता ही पहुंचे। बीएलओ ने बताया कि बड़ी संख्या में मतदाता ऐसे हैं जिनकी पल्लवपुरम के साथ अन्य कालोनी में भी वोट है। ऐसे लोग गणना प्रपत्र वापस नहीं दे रहे हैं। बूथ पर मतदाताओं को न आता देख दोपहर बाद बीएलओ मतदाताओं के घर के लिए निकल पड़े।

बूथों पर पहुंचे डीएम, बीएलओ को किया सम्मानित

खरखौदा : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान मंगलवार को बूथ डे पर जिलाधिकारी डा. वी के सिंह ने किठौर विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसीएम ब्रह्मपुरी रश्मि कुमारी के साथ खरखौदा के पीएम श्री विद्यालय पर बने बूथों का निरीक्षण किया। डीएम ने सुपरवाइजर और बीएलओ से कहा कि लापरवाही पर निलंबन कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दो दिन में गणना प्रपत्रों को बीएलओ एप के माध्यम से डिजिटलाइज कराने का निर्देश दिया।

बीएलओ शकील से कार्य प्रगति की जानकारी ली। मतदाता बिरमानन्द अपना गणना प्रपत्र नहीं भर पा रहे थे। बीएलओ ने उनकी मदद की। डीएम ने बताया कि किठौर विधानसभा क्षेत्र में तीन महिला बीएलओ ने एसआइआर कार्य शत प्रतिशत कर लिया है। मौके पर मिलीं बहरानपुर गांव के बूथ 345 की बीएलओ अंशु माला को उन्होंने सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि कैली गांव के बूथ नंबर 358 पर 984 मतदाता हैं जिसे बीएलओ गीता कुमारी ने शत प्रतिशत फार्म भरकर जमा कर दिया। वहीं रजपुरा गांव के बूथ 370 पर 765 मतदाता हैं। जिन्हें बीएलओ निशा ने शत प्रतिशत कार्य करके जमा कर दिया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम प्रशासन सत्यप्रकाश सिंह ने मवाना रोड पर बूथों का निरीक्षण किया।

गणना प्रपत्र को गंभीरता से नहीं ले रहे मतदाता

बागपत रोड पर मिलेनियम पब्लिक स्कूल में बीएलओ वैभव शर्मा थे। वे प्रपत्र वापस न आने को लेकर चिंतित मिले। बताया कि बूथ पर 715 मतदाताओं को गणना प्रपत्र दिए थे, जिनमें से गिने चुने ही वापस आए हैं। मतदाताओं को फोन भी कर रहे हैं, लेकिन वे इसे गंभीरता नहीं ले रहे। बीएलओ एप भी ओवरलोड लोड होने के कारण काम करना बंद कर देती है। बागपत रोड पर ही प्राथमिक विद्यालय में दो बूथों पर भी गणना प्रपत्रों के डिजिटलाइज्ड होने की गति काफी धीमी मिली।