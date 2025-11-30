पानी को कैसे साफ रख सकते हैं, बार्डर पर रक्षा करने वाले को क्या कहते हैं...विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा में पूछे गए ये सवाल

जागरण संवाददाता, मेरठ। विद्या ज्ञान स्कूल में शैक्षिक सत्र 2026-2027 के लिए कक्षा-6 में निशुल्क आवासीय प्रवेश के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा रविवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई। परीक्षा में हल करने के लिए कुल 100 सवाल आए। परीक्षार्थियों का कहना था कि पेपर आसान था।

विद्या ज्ञान परीक्षा के लिए मुख्यालय स्थित पीएमश्री राजकीय इंटर कालेज मेरठ को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। पहली पाली में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक बालिकाओं की परीक्षा हुई। परीक्षा में कुल 100 सवाल हल करने के लिए आए। पीएमश्री राजकीय इंटर कालेज मेरठ से परीक्षा देकर निकली परीक्षार्थियों का कहना था कि परीक्षा में काफी आसान सवाल आए। इनमें हमारे राष्ट्रपति कौन हैं। हमारे प्रधानमंत्री का क्या नाम है। हम पानी को कैसे साफ रख सकते हैं। बार्डर पर रक्षा करने वाले को क्या कहते हैं। वहीं, जलवायु परिवर्तन कब शुरू हुआ। पेपर में दिए गए चार विकल्पों में से एक का चयन करना था।