वंदेभारत ट्रेन की चपेट में आने से साइकिल सवार युवक की मौत, मलियाना फाटक पर हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, मेरठ। मलियाना फाटक पर साइकिल से घर लौट रहे युवक की वंदेभारत ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को मर्चरी भेज दिया। टीपीनगर थाना क्षेत्र के बागपत रोड स्थित सिरोही अस्पताल वाली गली निवासी 45 वर्षीय टोनी नईबस्ती में एक दुकान पर काम करता था। बुधवार रात करीब 10 बजे वह साइकिल से अपने घर जा रहा था।

जब वह मलियाना फाटक पर ट्रैक पार कर रहा था तो लखनऊ से आई वंदेभारत ट्रेन की चपेट में आ गया। वंदेभारत ट्रेन की टक्कर लगने से टोनी दूर जाकर गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। आर्यन नाम के राहगीर ने घायल सुभारती अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली और शव को मर्चरी भेज दिया।