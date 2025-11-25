देह और दुनिया से नहीं, दुख और दर्द से है मुक्ति का अर्थ... उर्मिला दीदी ने समझाया यह मर्म

जागरण संवाददाता, मेरठ : दिल्ली रोड मोहकमपुर स्थित प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रभु मिलन भवन में सत्यनारायण कथा के आध्यात्मिक रहस्य का द्वितीय सत्र आयोजित हुआ। माउंट आबू राजस्थान से पधारी मुख्य वक्ता उर्मिला दीदी ने कहा कि राजा जनक ने पल भर में अष्टावक्र का शिष्य बन ज्ञान की धारणा की और आत्मिक में स्थित होकर राज्य संभाला।

ज्ञान मार्ग पर चलकर उन्होंने मुक्ति प्राप्त करने का उदाहरण भी प्रस्तुत किया। लौकिक में संबंध निभाते हुए ज्ञान मार्ग का अनुसरण किया जा सकता है, यह राजा जनक भली-भांति जान गए थे। राजा जनक को ज्ञान हो गया था कि वह देह नहीं, आत्मा है। यह दुनिया एक रंगमंच है, जिस पर वह अभिनय कर रहे हैं। इस ज्ञान के माध्यम से उन्होंने राज्य संभाला और मुक्ति प्राप्त की।