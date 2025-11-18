रैपिड-मेट्रो स्टेशनों पर किसकी लगने वाली है ड्यूटी? आ गया नया अपडेट

जागरण संवाददाता, मोदीपुरम। रैपिड-मैट्रो के स्टेशनों पर उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (यूपीएसएसएफ )के जवानों और अधिकारी तैनात होंगे। ड्यूटी के दौरान सुरक्षा बल के जवानों को स्टेशन पर यात्रियों से कैसे संवाद करना है। विशंभ परिस्थितियों में हौंसले के साथ कैसे काम करना है, इसका एक दिवसीय प्रशिक्षण जवानों व अधिकारियों को शोभित विश्वविद्यालय में दिया गया।

शोभित विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डा. अभिषेक डबास ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (यूपीएसएसएफ)की पांचवीं वाहिनी सहारनपुर के जवान व अधिकारियों और आरआरटीएस के चतुर्थ ईकाई के सौ से अधिक अधिकारियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण् का आयोजन हुआ। सभी की ड्यूटी रैपिड-मैट्रो रेलवे स्टेशनों पर रहेगी। यह प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त पत्र के आधार पर दिया गया।

प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिकारियों को जन–समूह संचालन, संवाद-कुशलता, सभ्य व्यवहार तथा विशंभ परिस्थिति में प्रबंधन से संबंधित आवश्यक कौशल प्रदान करना था। जिससे यात्रियों एवं नागरिकों को सुरक्षित, अनुशासित और सम्मानजनक अनुभव सुनिश्चित कराया जा सके। प्रशिक्षण की मुख्य वक्ता विश्वविद्यालय की मनोविज्ञान और मानवीय व्यवहार अध्ययन केंद्र की निदेशक डा. पूनम देवदत्त, विश्वविद्यालय सलाहकार प्रो. एमएल सिंगला रहे।