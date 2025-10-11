Language
    UPPSC Exam 2025: अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना, परीक्षा शुरू होने से इतने समय पहले ही बंद हो जाएगा गे

    By Rajendra Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 06:52 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा रविवार को होगी। मेरठ में 42 केंद्रों पर लगभग 19,680 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र और पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी और सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले केंद्र का गेट बंद कर दिया जाएगा।

    UPPSC Exam 2025: अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना, परीक्षा शुरू होने से इतने समय पहले ही बंद हो जाएगा गेट

    जागरण संवाददाता, मेरठ। उप्र लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सम्मिलित राज्य व प्रवर अधीनस्थ प्रारंभिक परीक्षा-25 व सहायक वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा-25 रविवार को कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था के बीच होगी। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों का प्रवेश 1.30 घंटा पहले शुरू हो जाएगा।

    परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले केंद्र का गेट बंद कर दिया जाएगा। जिले में परीक्षा के लिए बनाए गए पीएमश्री राजकीय इंटर कालेज बेगमपुल रोड समेत सभी केंद्रों पर शनिवार को कक्ष निरीक्षकों की बैठक हुई। वहीं, यह परीक्षा सीसीटीवी की निगरानी में होगी।

    केंद्र व अभ्यर्थियों के मामले में मेरठ तीसरे स्थान पर

    यह परीक्षा मेरठ समेत प्रदेश के सभी 75 जिलों में रविवार को हो रही हैं। पूरे प्रदेश में 1435 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें पर 6.26 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। सबसे अधिक लखनऊ में 58 केंद्रों पर 27,456 व दूसरे नंबर पर बनारस में 49 केंद्रों पर 22,353 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। मेरठ जिला तीसरे स्थान पर है। जहां पर 42 केंद्रों पर कुल 19,680 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा दो पालियों में होगी।पहली पाली की परीक्षा सुबह 9.30 से 11.30 बजे तक व दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2.30 से शाम 4.30 बजे तक होगी।

    अभ्यर्थियों को यह लाना होगा

    परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से जारी ई-प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर लाना होगा। ई-प्रवेश पत्र के साथ मूल फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आइडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, डीएल, केंद्र अथवा राज्य सरकार की ओर से जारी पहचान पत्र में से कोई एक अपने साथ अवश्य लाना होगा।

    अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 1.30 घंटे पूर्व प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 45 मिनट पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। प्रवेश बंद होने के उपरांत किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बारे में किसी भी पदाधिकारी को कोई विवेकाधिकार प्राप्त नहीं है।

    परीक्षा केंद्रों पर हुई कक्ष निरीक्षकों की बैठक

    परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए शनिवार को सभी केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक व संबंधिक अधिकारियों की कक्ष निरीक्षकों के साथ बैठक हुई। पीएमश्री राजकीय इंटर कालेज बेगमपुल रोड पर प्रधानाचार्य उपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। उप प्रधानाचार्य प्रशांत चौधरी ने परीक्षा के बारे में कक्ष निरीक्षकों को दिशा-निर्देश दिए। संचालन प्रवक्ता विद्योत्तमा मिश्रा ने किया।