भारत में मृत्यु का पंजीकरण कितने दिन के अंदर कराना होता है? UPPSC की परीक्षा में पूछा गया यह सवाल

जागरण संवाददाता, मेरठ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी (स्क्रीनिंग) परीक्षा-2025 28 केंद्रों पर आयोजित हुई। अधिकतर अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा के सवाल सरल ही थे। भारत में मृत्यु पंजीकरण कितने दिन के अंदर होता है, सवाल आया । जिसका उत्तर 21 दिन में पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। इस परीक्षा में कुल 13024 अभ्यर्थियों को बैठना था, लेकिन 6233 अभ्यर्थी ही बैठे। 6791 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

जिलाधिकारी डा. वीके सिंह ने रविवार को कई केंद्रों पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था देखी। परीक्षा केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक, सह केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, अंतरीक्षक और अन्य संबंधित स्टाफ सुबह छह से 6:30 बजे के बीच पहुंच गए थे। सुबह 6:30 बजे केंद्र के प्रवेश द्वार पर कक्षवार सीटिंग प्लान प्रदर्शित किया किया।