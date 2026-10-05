देश का 11 वां सबसे प्रदूषित शहर रहा मेरठ, PM 2.5 की मात्रा 300 के पार

जागरण संवाददाता, मेरठ। मानसून की बरसात थमते ही प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। मेरठ ही नहीं एनसीआर के कई जनपदों में प्रदूषण का स्तर रविवार को बढ़ा रहा। मेरठ में यह खराब की स्थिति में पहुंच गया। शाम चार बजे एक्यूआइ 208 दर्ज किया गया। यह स्थिति तब रही जब रविवार का दिन होने के कारण सड़कों पर वाहन कम निकले।

एमआइईटी दिल्ली हरिद्वार बाइपास पर पीएम 2.5 की मात्रा शनिवार रात 10 बजे से रविवार 10 बजे तक 300 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक बना रहा। देश में मेरठ 11 वां सबसे प्रदूषित शहर रहा। वायु गुणवत्ता सूचकांक नोएडा में 281, बुलंदशहर में 260 और गजरौला में 255 रहा।

रात साढ़े नौ बजे गंगानगर में पीएम 10 की मात्रा 260 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पहुंच गई। जयभीमनगर में एक्यूआइ 305 पहुंच गया। पिछले डेढ़ माह में प्रदूषण में सबसे अधिक की वृद्धि है। वहीं अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।