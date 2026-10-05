इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती, बिहार से अपने 4 बच्चों संग युवक के घर मेरठ पहुंची महिला

जागरण संवाददाता, सरधना (मेरठ)। सरधना थाना क्षेत्र के मेहरमती-गणेशपुर गांव में रविवार को बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज की रहने वाली एक महिला अपने चार बच्चों संग पहुंच गई।

महिला ने आरोप लगाया कि इंस्टाग्राम पर उसकी युवक से दोस्ती हुई थी। युवक ने उससे शादी कर साथ रहने का वादा किया था। युवक व स्वजन ने महिला व उसके बच्चों को साथ रखने से इनकार कर दिया। पीड़ित महिला ने थाने में आरोपित युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को नामजद तहरीर दी है।

बिहार निवासी महिला ने दी तहरीर में आरोप लगाया कि उसकी काफी समय से इंस्टाग्राम पर मेहरमती-गणेशपुर गांव निवासी युवक से बातचीत होती थी। युवक उससे लगातार शादी कर साथ रहने का वादा करता था। इसी कारण उसने अपना घर छोड़ने का फैसला किया। गुरुवार को वह अपने चार बच्चों संग मेहरमती-गणेशपुर गांव में युवक के घर पहुंच गई। महिला को बच्चों संग देखकर युवक हैरान रह गया। युवक व स्वजन ने महिला व उसके बच्चों को साथ रखने से मना कर दिया। इस पर महिला ने हंगामा कर दिया। उसने साफ कहा कि वह उससे शादी कर साथ रहना चाहती है।