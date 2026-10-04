पत्नी पर गाड़ी चढ़ाकर किया था हत्या का प्रयास; प्रेमिका संग घूमते देख किया था विरोध, पति व प्रेमिका गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मेरठ। प्रेमिका के साथ कार में घूम रहे पति को देख पत्नी ने विरोध किया तो आरोपित ने उस पर कार चढ़ाकर हत्या का प्रयास किया। इसके बाद आरोपित ने बीच सड़क पर पत्नी के साथ मारपीट कर गला दबाकर मारने का प्रयास किया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपित पति व उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया l

सुनीता कार के बोनट पर लेट गई तो वह उसे काफ़ी दूर तक घसीटते ले गया। इसके बाद आरोपित ने सुनीता को सड़क पर गिराकर मारपीट करते हुए गला दबाकर मारने का प्रयास किया। पुलिस के पहुंचने पर आरोपित प्रेमिका संग फरार हो गया था। पुरी घटना का वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित हो गया था l पीड़िता ने पति मयंक व उसकी प्रेमिका माही वर्मा के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया। रविवार को लोहियानगर पुलिस ने आरोपित मयंक व माही वर्मा को गिरफ्तार कर वारदात में प्रयुक्त कार बरामद कर ली।