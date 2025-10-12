UP PCS Prelims 2025: कौन सी गैस हवा से हल्की है?... यूपी पीसीएस प्री-एग्जाम में पूछे गए ये सवाल 

राजेंद्र शर्मा, मेरठ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित पहली पाली की परीक्षा रविवार को सकुशल संपन्न हो चुकी है। परीक्षा में कई चर्चित मुद्दों, घटनाक्रमों, इतिहास और खेल से संबंधित प्रश्न पूछे गए। वहीं, कई प्रश्नों को घुमाकर भी पूछा गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुबह की पाली में सामान्य अध्ययन विषय की परीक्षा हुई। इस परीक्षा में कुल 150 प्रश्न हल करने के लिए आए, जिनमें चार वैकल्पिक उत्तर दिए गए थे। वहीं, गलत उत्तर देने पर एक तिहाई अंको की निगेटिव मार्किंग भी थी।

इनमें एक सवाल था कौन सा ग्रंथ कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। विकल्प के रूप में मेघदूत, रघुवंशम व श्रृंगार शतक शामिल रहे। 42 वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे, विकल्प के रूप में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुता व गणतंत्र दिए गए थे।

उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद यानि ओडीओपी योजना के अनुसार मूंज उत्पाद किस जिले से संबंधित है। विकल्प के रूप में अमेठी, सुल्तानपुर व संत कबीर नगर का नाम दिया गया था। कौन सी गैस हवा से हल्की है। विकल्प के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइआक्साइड व हीलियम दिया गया था।

मई-2025 में पुष्कर कुंभ मेला 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया था। विकल्प के रूप में राजस्थान उत्तर प्रदेश, व उत्तराखंड का नाम दिया गया था। पीएमश्री राजकीय इंटर कालेज मेरठ से परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थियों का कहना था कि पेपर आसान था, लेकिन नेगेटिव मार्किंग के कारण कुछ सवाल छोड़ने पड़े।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सम्मिलित राज्य व प्रवर अधीनस्थ प्रारंभिक परीक्षा 2025 व सहायक वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा-2025 रविवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों का प्रवेश डेढ़ घंटा पहले शुरू हो गया। साथ ही परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले केंद्र का मुख्य गेट बंद कर दिया गया, जिले में पीएमश्री राजकीय इंटर कालेज बेगमपुल रोड व थापरनगर स्थित खालसा कन्या इंटर कालेज समेत कुल 42 केंद्र बनाए गए हैं।

लखनऊ में सबसे अधिक परीक्षा केंद्र प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोग की परीक्षा के लिए सबसे अधिक 58 केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 27,456 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। दूसरे नंबर पर बनारस है, जहां 49 केंद्रों पर 22,353 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। वहीं, मेरठ जिला यूपी में तीसरे स्थान पर है, जहां 42 केंद्रों पर कुल 19,680 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक हुई, जबकि द्वितीय पाली का समय दोपहर ढाई से शाम 4:30 बजे तक रखा गया है।

सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, सघन तलाशी के बाद दिया प्रवेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही सुबह परीक्षा प्रारंभ होने पर मुख्य गेट पर ही सघन तलाशी लेने के बाद अभ्यर्थियों को केंद्र के अंदर प्रवेश किया गया।