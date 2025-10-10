Language
    UPPSC Exam 2025: क्या मेरठ है आपका सेंटर? इस टाइम पर पहुंचने वाले अभ्यर्थी ही दे सकेंगे एग्जाम

    By Rajendra Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 08:29 PM (IST)

    मेरठ में 12 अक्टूबर को होने वाली राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 की तैयारी पूरी हो चुकी है। 42 केंद्रों पर 19,680 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। दो पालियों में होने वाली परीक्षा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेट और निरीक्षकों की तैनाती की गई है। अभ्यर्थियों का प्रवेश परीक्षा से डेढ़ घंटा पहले शुरू होगा और 45 मिनट पहले बंद हो जाएगा।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। उप्र लोक सेवा आयोग की ओर से 12 अक्टूबर को आयोजित सम्मिलित राज्य व प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा-25 व सहायक वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा प्रारंभिक परीक्षा-25 की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। जिले में 42 परीक्षा केंद्रों पर 19,680 अभ्यर्थी इस बार परीक्षा देंगे।परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9.30 से 11.30 बजे तक एवं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2.30 से शाम 4.30 बजे तक होगी।

    परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। जिला-प्रशासन ने परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। परीक्षा को सकुशल व निर्विघ्न संपंन कराने के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट, एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट, सह केंद्र व्यवस्थापक तथा 50 प्रतिशत बाह्य व 50 प्रतिशत अंत कक्ष निरीक्षक तैनात किए गए हैं।

    परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा 30 मिनट पहले यानि प्रथम पाली में सुबह आठ बजे व द्वितीय पाली में दोपहर एक बजे से अभ्यर्थियों का प्रवेश शुरू हो जाएगा। साथ ही परीक्षा प्रारंभ होने से 45 मिनट पहले यानि सुबह 8.45 बजे व द्वितीय में 1.45 बजे परीक्षा केंद्र का प्रवेश बंद कर दिया जाएगा।