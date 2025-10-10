UPPSC Exam 2025: क्या मेरठ है आपका सेंटर? इस टाइम पर पहुंचने वाले अभ्यर्थी ही दे सकेंगे एग्जाम

जागरण संवाददाता, मेरठ। उप्र लोक सेवा आयोग की ओर से 12 अक्टूबर को आयोजित सम्मिलित राज्य व प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा-25 व सहायक वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा प्रारंभिक परीक्षा-25 की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। जिले में 42 परीक्षा केंद्रों पर 19,680 अभ्यर्थी इस बार परीक्षा देंगे।परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9.30 से 11.30 बजे तक एवं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2.30 से शाम 4.30 बजे तक होगी।

परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। जिला-प्रशासन ने परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। परीक्षा को सकुशल व निर्विघ्न संपंन कराने के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट, एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट, सह केंद्र व्यवस्थापक तथा 50 प्रतिशत बाह्य व 50 प्रतिशत अंत कक्ष निरीक्षक तैनात किए गए हैं।