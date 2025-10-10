UPPCS परीक्षा के दिन बदली नमो भारत की टाइमिंग, अब इस इतने घंटे पहले मिलेगी ट्रेन

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPCS) की परीक्षा के कारण नमो भारत ट्रेन की समय सारणी में बदलाव किया गया है। यह बदलाव छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में मदद करने के लिए किया गया है। नई समय सारणी के अनुसार, ट्रेन परीक्षा के दिन पहले मिलेगी, जिससे छात्र समय पर पहुंच सकें। यात्रियों से अनुरोध है कि वे नई समय सारणी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं।