UPPCS परीक्षा के दिन बदली नमो भारत की टाइमिंग, अब इस इतने घंटे पहले मिलेगी ट्रेन
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPCS) की परीक्षा के कारण नमो भारत ट्रेन की समय सारणी में बदलाव किया गया है। यह बदलाव छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में मदद करने के लिए किया गया है। नई समय सारणी के अनुसार, ट्रेन परीक्षा के दिन पहले मिलेगी, जिससे छात्र समय पर पहुंच सकें। यात्रियों से अनुरोध है कि वे नई समय सारणी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं।
जागरण संवाददाता, मेरठ। यूपीपीसीएस (UPPCS) प्रारंभिक परीक्षा रविवार को है। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए नमो भारत ट्रेन सेवाओं के समय में परिवर्तन किया गया है। रविवार को यह ट्रेन सुबह 8 बजे शुरू होती है लेकिन परीक्षा के कारण यह ट्रेन दो घंटे पहले शुरू होगी। यानी उस दिन यह ट्रेन सुबह 6 बजे उपलब्ध होगी।
न्यू अशोक नगर तक हो रहा संचालन
नमो भारत ट्रेन का संचालन मेरठ साउथ से न्यू अशोक नगर तक हो रहा है। परीक्षा के दिन नमो भारत ट्रेन सेवाएं सुबह 6 बजे से प्रारंभ होकर रात 10 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। सामान्य रूप से रविवार को यह सेवा सुबह 8 बजे से शुरू होती है।
एनसीआरटीसी ने यह निर्णय परीक्षार्थियों और उनके स्वजनों को समय पर परीक्षा केंद्रों तक पहुँचने में सहूलियत देने के उद्देश्य से लिया है।
