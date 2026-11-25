जागरण संवाददाता, मेरठ। UP Weather: नवंबर में जैसी सर्दी पड़ती है, अभी तक महसूस नहीं हो सकी है। रात में और सुबह के समय हल्की ठंड का अहसास हो रहा है। लेकिन दिन में मौसम साफ रहने और धूप निकलने से ठंड का अहसास नहीं हो रहा। उत्तर-पश्चिम हवाएं चलने से दोपहर में प्रदूषण का स्तर अपेक्षाकृत कम रहा।

मौसम विज्ञानियों के अनुसार, नवंबर के शेष दिनों में मौसम में बड़ा फेरबदल नहीं होगा। दिसंबर के पहले सप्ताह से कड़ाके की ठंड शुरू होने की संभावना है। नवंबर में एक भी दिन न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम नहीं सीजन में अभी तक एक भी दिन न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम नहीं रहा है जबकि वर्ष 2025 में 23 नवंबर तक तीन दिन न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया था। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मानकों के अनुसार यह 10.2 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वहीं दिन में अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। अभी तक पूर्वी हवाओं का प्रभाव बना था।