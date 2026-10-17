NCR के डेढ़ लाख BS-4 डीजल-पेट्रोल वाहनों को मिल सकती है नई 'जिंदगी', UP के परिवहन विभाग ने शुरू किए प्रयास

जागरण संवाददाता, मेरठ। एनसीआर के आठ जनपदाें के डेढ़ लाख वाहन और मेरठ के 18 हजार वाहनों का दूसरे जनपदों में संचालन के लिए परिवहन विभाग प्रयास कर रहा है। यह बात शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने कही। वह शास्त्रीनगर स्थित संभागीय परिवहन कार्यालय में बैठक के लिए आए थे।

परिवहन आयुक्त ने कहा उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखा है जिसमें पहले बीएस- 4 श्रेणी के वाहन जिन्हें डी रजिस्टर्ड किया जा चुका है उनको एनओसी देने की प्रक्रिया आरंभ करने की मांग की है। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की दो दिन पहले हुई बैठक मेंं भी इसे उठाया गया था। मेरठ मेंं इस श्रेणी के 18 हजार और एनसीआर के आठ जनपदों में इनकी संख्या डेढ़ लाख से अधिक है।