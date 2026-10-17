आउटर रिंग रोड से बदल जाएगी मेरठ की तस्वीर, खुलेंगे तरक्की और रोजगार के द्वार; शहर लेगा नया आकार 

प्रदीप द्विवेदी, मेरठ। शहर के बाहर आउटर रिंग रोड निर्माणाधीन है। यह दौराला से नगर पंचायत के सामने से मवाना रोड, वहां से किला रोड होते हुए गढ़ रोड और हापुड़ रोड तक बनाई जा रही है।

कुछ साल में इसके किनारे नया शहर आकार लेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके आसपास विशेष सुविधाएं विकसित कराने के लिए विशेष प्रविधान किए जा रहे हैं। इस रोड को मेरठ विकास प्राधिकरण (MEDA) अपनी मेरठ महायोजना- 2031 में शामिल करते हुए इसे महायोजना मार्ग यानी आउटर रिंग रोड घोषित करेगा।

इसके साथ ही इस मार्ग को विशेष सुख सुविधा क्षेत्र घोषित किया बदलेगी मेरठ की सूरत! आउटर रिंग रोड से बदल जाएगी शहर की तस्वीर, खुलेंगे तरक्की और रोजगार के नए द्वार एगा। आसपास के खेतों का भूउपयोग बदला जाएगा। इसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) करा रहा है इसलिए एनएचएआइ अपने दस्तावेजों में इसे हाईवे व कनेक्टर कहता है जबकि मेडा ने इसे आउटर रिंग रोड नाम दिया है।

बहरहाल, मवाना रोड से दौराला तक कनेक्टर का निर्माण हो चुका है, उस पर एनएच संख्या 709ए का बोर्ड लगाया जा चुका है। जब यह क्षेत्र विशेष सुख सुविधा क्षेत्र के रूप में घोषित हो जाएगा तब इसके आसपास विभिन्न विभागों की योजनाएं व निजी क्षेत्र की भागीदारी दिखाई देगी। यहां पर धीरे- धीरे होटल, ढाबे, उद्योग, पेट्रोल पंप आदि खुलेंगे। आवासीय कालोनियां भी विकसित होंगी।

महायोजना में समाप्त होगा पुराने आउटर रिंग रोड का एलाइनमेंट मेरठ महायोजना- 2021 में इनर रिंग रोड और आउटर रिंग रोड का प्रविधान किया गया था। आउटर रिंग रोड शहर के बाहर बनाई जानी थी। मेडा या किसी विभाग ने आउटर रिंग रोड नहीं बनाई।

उधर, एनएचएआइ ने अपने सभी हाईवे को जोड़ने के लिए कनेक्टर का निर्माण शुरू किया है, इसका स्वरूप भी आउटर रिंग रोड की तरह ही है। इसे देखते हुए महायोजना 2031 में इसे ही आउटर रिंग रोड दर्शाया जाएगा और पुराने एलाइनमेंट को समाप्त कर दिया जाएगा।

सर्विस रोड निर्माण के बिना नहीं मिल पाएगा लाभ आउटर रिंग के किनारे विशेष सुविधाएं तभी विकसित की जा सकेंगी जब इसके दोनों तरफ सर्विस रोड बनाई जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि रिंग रोड का निर्माण मिट्टी भराव करके ऊंचाई पर किया गया है।