90% बछिया ही पैदा होगी! पशुपालकों को मिली 'सेक्स-सार्टेड सीमेन' तकनीक की सौगात, इससे जगी आय बढ़ने की आस 

जागरण संवाददाता, मेरठ। पशुपालन में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से अब पशुपालकों को मादा बछिया प्राप्त करने की संभावना बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे भविष्य में बेहतर गुणवत्ता वाले दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुधन के विकास से पशुपालकों की आय बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद जगी है।

वर्गीकृत वीर्य (सेक्स-सार्टेड सीमेन) तकनीक के जरिये लगभग 90 प्रतिशत तक मादा बछिया पैदा होने की संभावना रहेगी। हालांकि, इसकी शत-प्रतिशत गारंटी नहीं है। इस तकनीक के प्रति पशु चिकित्सकों और संबंधित कर्मियों को जागरूक करने के लिए पशुपालन विभाग की ओर से विकास भवन सभागार में एक दिवसीय मंडलीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।