UP TGT Exam को लेकर लेटेस्ट अपडेट, परीक्षा शुरू होने से इतने मिनट पहले बंद हो जाएगा केंद्र का गेट 

जागरण संवाददाता, मेरठ। उप्र लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (पुरुष एवं महिला)-2025 (टीजीटी) की परीक्षा की तैयारियों को सोमवार को अंतिम रूप दे दिया है। यह परीक्षा कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था के बीच छह, सात व 21 दिसंबर को 30 केंद्रों पर दो-दो पालियों में होगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। इसके बाद केंद्र का गेट बंद हो जाएगा।

एडीएम सिटी बृजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को सीसीएसयू के नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में सभी अधिकारियों व केंद्र प्रभारियों की बैठक हुई। बैठक में सिंह ने निर्देश दिए कि परीक्षा को पूरी तरह निर्विघ्न एवं सकुशल संपंन कराएं। किसी भी तरह की लापरवाही किसी स्तर पर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बताया कि केंद्रों पर परीक्षार्थियों का प्रवेश परीक्षा शुरू होने से करीब 1.30 घंटा पूर्व शुरू हो जाएगा। परीक्षा शुरू होने के 45 मिनट पहले केंद्र का मुख्य गेट बंद हो जाएगा। इसके बाद किसी की एंट्री नहीं होगी, लेकिन केंद्र प्रभारी गेट बंद करने से पूर्व एक बार एनाउंस करते हुए गेट बंद करेंगे।

ताकि केंद्र के गेट के पास और आसपास मौजूद रहे कोई परीक्षार्थी परीक्षा से वंचित न हो। परीक्षा सुबह 9 से 11 बजे तक एवं दूसरी पाली में दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक होगी। परीक्षा कक्ष में 50 प्रतिशत कक्ष निरीक्षक बाह्य व 50 प्रतिशत आंतरिक लगाएं जाएंगे। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर केंद्र व्यवस्थापक, सह केंद्र व्यवस्थापक, सह केंद्र व्यवस्थापक को तैनात किया गया है।

डीआइओएस राजेश कुमार ने बताया कि 6 दिसंबर को प्रथम पाली में गणित व द्वितीय पाली में हिंदी विषय की परीक्षा होगी।सात दिसंबर को प्रथम पाली में विज्ञान व द्वितीय पाली में संस्कृत विषय तथा 21 दिसंबर को प्रथम पाली में गृह विज्ञान व द्वितीय पाली में वाणिज्य विषय की परीक्षा होगी। परीक्षा में प्रत्येक दिन प्रति पाली 13 हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे।

एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा ने बताया कि परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस तैनात रहेगा।निर्धारित समय से पहले पुलिस कर्मी केंद्रों पर पहुंच जाएंगे। पीएमश्री राजकीय इंटर कालेज के प्रधानाचार्य प्रशांत चौधरी ने बताया कि यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होगी। प्रश्नों के उत्तर ओएमआर माध्यम से देने होंगे। मंगलवार को प्रेक्षागृह में ही परीक्षा को लेकर सुबह 9-11 व 12-2 बजे तक कक्ष निरीक्षकों का प्रशिक्षण भी होगा।

परीक्षा माफिया से भी रहे सावधान

आयोग की ओर से आए पर्यवेक्षक ने भी परीक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बताया कि यह परीक्षा-2018 के बाद हो रही है।परीक्षा माफिया भी सक्रिय हैं। उनसे सावधान रहें। हर हाल में परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखें। नए प्राविधान के अनुसार परीक्षा की गोपनीयता भंग करने वाले पर अब एक करोड़ का जुर्माना व आजीवन कारावास का प्राविधान है।