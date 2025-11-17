विधान परिषद चुनाव के लिए 25 नवंबर से बनेगी शिक्षकों की वोट, तहसील अध्यक्ष व मंत्रियों की तैनाती

जागरण संवाददाता, मेरठ। उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ (शर्मा गुट) की जनपद कार्यकारिणी की बैठक रविवार को डा. आंबेडकर इंटर कालेज गढ़ रोड में हुई। बैठक में कई निर्णय लिए गए। इनमें विधान परिषद चुनाव के लिए वोट बनवाने समेत अन्य निर्णय शामिल है।

बैठक को संबोधित करते हुए मंडलीय अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा ने कहा कि अपनी उपलब्धियां सुरक्षित करने के लिए हमें अपना प्रतिनिधि विधान परिषद में चुनकर भेजना होगा। इसके लिए सभी को अपनी वोट बनवा लें। अभी तक जो शिक्षक वोट बनवाने से रह गए हैं वे अपनी 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर-25 तक आवश्यक रूप से बनवा लें।

बैठक में सर्वसम्मति से तहसील अध्यक्ष और मंत्रियों की तैनाती की गई। प्रधानाचार्य एसडी सदर आदित्य सक्सेना का स्थानांतरण मुजफ्फरनगर होने के कारण उनके स्थान पर लवकुश रोहेला प्रधानाचार्य परीक्षितगढ़ इंटर कालेज को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। जिला मंत्री डा. राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि कि शिक्षक संघ का 58 वां राज्य सम्मेलन किशोरी रमन इंटर कालेज मथुरा में आयोजित होगा। राज्य सम्मेलन की तिथि 8, 9 एवं 10 जनवरी-26 निर्धारित की गई है। आगामी 31 दिसंबर-25 तक जनपदीय कार्यकारिणी के चुनाव कराएं जाएंगे।