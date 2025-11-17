Language
    विधान परिषद चुनाव के लिए 25 नवंबर से बनेगी शिक्षकों की वोट, तहसील अध्यक्ष व मंत्रियों की तैनाती

    By Rajendra Sharma Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 04:39 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ (शर्मा गुट) की जनपद कार्यकारिणी की बैठक रविवार को डा. आंबेडकर इंटर कालेज गढ़ रोड में हुई। बैठक में कई निर्णय लिए गए। इनमें विधान परिषद चुनाव के लिए वोट बनवाने समेत अन्य निर्णय शामिल है।

    बैठक को संबोधित करते हुए मंडलीय अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा ने कहा कि अपनी उपलब्धियां सुरक्षित करने के लिए हमें अपना प्रतिनिधि विधान परिषद में चुनकर भेजना होगा। इसके लिए सभी को अपनी वोट बनवा लें। अभी तक जो शिक्षक वोट बनवाने से रह गए हैं वे अपनी 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर-25 तक आवश्यक रूप से बनवा लें।

    बैठक में सर्वसम्मति से तहसील अध्यक्ष और मंत्रियों की तैनाती की गई। प्रधानाचार्य एसडी सदर आदित्य सक्सेना का स्थानांतरण मुजफ्फरनगर होने के कारण उनके स्थान पर लवकुश रोहेला प्रधानाचार्य परीक्षितगढ़ इंटर कालेज को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया।

    जिला मंत्री डा. राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि कि शिक्षक संघ का 58 वां राज्य सम्मेलन किशोरी रमन इंटर कालेज मथुरा में आयोजित होगा। राज्य सम्मेलन की तिथि 8, 9 एवं 10 जनवरी-26 निर्धारित की गई है। आगामी 31 दिसंबर-25 तक जनपदीय कार्यकारिणी के चुनाव कराएं जाएंगे।

    इसके लिए इकाई अध्यक्ष एवं इकाई मंत्री अपने विद्यालय के जिला प्रतिनिधियों की सूची शीघ्र ग्रुप के माध्यम से भेज दें। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष रेखा शर्मा, मंडलीय मंत्री डा. सत्य प्रकाश शर्मा, पूर्व अध्यक्ष प्रधानाचार्य परिषद कामेश्वर त्यागी परिषद, जिलाध्यक्ष गजेंद्र वर्मा, केडी शुक्ला, शिव प्रताप सिंह व लोकेश शर्मा ने विचार व्यक्त किए।