UP के टीचर ध्यान दें! राज्य अध्यापक और मुख्यमंत्री पुरस्कार के आवेदन के साथ वीडियो भी करना होगा अपलोड; पूरा प्रोसेस

जागरण संवाददाता, मेरठ। राज्य अध्यापक एवं मुख्यमंत्री पुरस्कार शैक्षिक सत्र-2026-27 में चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक निर्धारित की गई है।

जनपद स्तरीय चयन समिति की ओर से संस्तुत प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक के गत पांच साल का बोर्ड परीक्षाफल प्रत्येक वर्ष में 90 प्रतिशत होने का वर्षवार प्रमाणपत्र जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से जारी किया जाएगा। जनदीय चयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त के साथ संलग्न कर अपलोड किया जाएगा।

यह रहेगा कार्यक्रम आनलाइन आवेदन 10 से 30 नवंबर तक किए जाएंगे। जनपदीय समिति प्राप्त आवेदनाें का परीक्षण एवं स्थलीय सत्यापन करके पात्र शिक्षकों का चयन कर मंडलीय समिति को 1 से 15 दिसंबर तक प्रस्ताव भेजेगी। मंडलीय समिति पात्र शिक्षकों का चयन करके निदेशालय स्तरीय चयन समिति को 16 से 30 दिसंबर तक ऑनलाइन प्रस्ताव भेजेगी।