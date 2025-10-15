Language
    दीवापली-छठ पर यूपी रोडवेज ने दिया तोहफा, नोएडा-हरिद्वार समेत इन शहरों के लिए 24 घंटे मिलेंगी बसें

    By Om Bajpai Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 01:21 PM (IST)

    मेरठ में दीपावली और छठ पर्व के अवसर पर रोडवेज 18 से 30 अक्टूबर तक अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष मानदेय की घोषणा की गई है। दिल्ली, नोएडा, हरिद्वार समेत कई शहरों के लिए 24 घंटे बसें उपलब्ध रहेंगी। मेरठ से विभिन्न शहरों के लिए बसों की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी।

    दिवापली-छठ पर यूपी रोडवेज ने दिया तोहफा, नोएडा-हरिद्वार समेत इन शहरों के लिए 24 घंटे मिलेंगी बसें


    जागरण संवाददाता, मेरठ। दीपावली और छठ पर्व के मद्देनजर रोडवेज 13 दिनों तक अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई है। बिजनौर, नोएडा, दिल्ली, हरिद्वार, हस्तिनापुर और शामली के लिए यात्रियों के लिए 24 घंटे बसें उपलब्ध रहेंगी।

    एआरएम विपिन अग्रवाल ने बताया कि 12 दिनों में 3600 किलोमीटर दूरी तय करने वाले चालक परिचालकों को 48 सौ, 13 दिनों मेंं 3900 किलोमीटर दूरी तय करने वाले चालक परिचालकों को 5850 रुपये का अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। लगातार ड्यूटी करने वाले डिपो और कार्यशाला कर्मियों को 2100 और 2500 रुपये का मानदेय दिया जाएगा।

    मेरठ डिपो प्रभारी मोहम्मद आसिफ ने बताया कि मेरठ से दिल्ली के लिए 25, देहरादून के लिए 20, कोटद्वार के लिए 25, शामली के लिए 30, ऋषिकेश के लिए 35, अंबाला के लिए तीन, करनाल के लिए एक, अजमेर और जयपुर के लिए दो-दो, लखनऊ और गोरखपुर के लिए चार-चार बसें चलाई जाएंगी। बिजनौर, नोएडा, दिल्ली, हरिद्वार, हस्तिनापुर और शामली के लिए यात्रियों के लिए 24 घंटे बसें उपलब्ध रहेंगी।